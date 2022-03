Secretaria de Educação realizará votação para definir a Política Educacional Municipal

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realizará, na próxima semana, uma votação para definir as metas e diretrizes do Plano Municipal de Educação. Durante todo o segundo semestre de 2021, a SME, com ajuda de uma comissão formada por representantes da Sociedade Civil e das Redes de Ensino de Botucatu, revisou as metas e diretrizes que compõem o Plano. A revisão do Plano ocorreu por meio de minifóruns, que são espaços de participação de toda a sociedade para a formulação e acompanhamento da política educacional.

Dessa vez, os munícipes poderão contribuir novamente para composição do projeto educacional, escolhendo em ordem de prioridade, três (3) das dez (10) diretrizes e metas de cada segmento destacadas pela comissão. Este processo democrático garante a transparência e legitima todo o processo que conclui a primeira etapa de atualização das metas e diretrizes do Plano Municipal de Educação de Botucatu.

A população pode votar nas metas e diretrizes de todos os segmentos a seguir: Diretrizes e Metas da Educação Ambiental; Diretrizes e Metas da Educação Especial; Diretrizes e Metas da Educação Infantil; Diretrizes e Metas do Ensino Fundamental Anos Iniciais; Diretrizes e Metas do Ensino Fundamental Anos Finais; Diretrizes e Metas da Educação de Jovens e Adultos (EJA); Diretrizes e Metas do Ensino Médio; Diretrizes e Metas do Ensino Superior.

A votação será de 21 a 25 de março, através de um formulário disponibilizado no site da Prefeitura Municipal a partir da próxima segunda-feira (21). Poderão participar professores, gestores e profissionais da educação das redes pública municipal e estadual, bem como, da rede privada, inclusive as universidades do município e os munícipes em geral.

O Fórum Municipal de Educação faz parte da Conferência Nacional de Educação (CONAE), que acontece a cada quatro anos e possui três etapas: municipal, estadual e nacional. Este ano, a Conferência terá como tema: “Inclusão, Equidade e Qualidade: Compromisso com o futuro da educação brasileira”.

As Conferências são espaços democráticos importantes para a construção de políticas de educação, por isso a participação da comunidade escolar e da população em geral neste processo é fundamental, uma vez que corrobora com o processo de concepção, implementação e avaliação da política nacional de Educação.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone (14) 3811-3150 – 3811-3199

