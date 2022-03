Secretaria de Educação contrata Monitor de Transporte Escolar em Botucatu

Interessados devem estar cursando Ensino Médio e ter 18 anos completos.

A Secretaria Municipal de Educação de Botucatu (SME) está recebendo currículos de alunos, com 18 anos ou mais, que estejam cursando o Ensino Médio regular, EJA ou CEEJA, para estágio na função de monitor de transporte escolar. A contratação é para início imediato.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais (seis horas diárias; cinco dias na semana). Os contratados receberão uma bolsa-auxílio no valor R$ 550. 00, mais vale transporte no valor de R$ 50,00 mês.

Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail: [email protected]; pelo WhatsApp (14-99811-2091) ou levar pessoalmente na sede do Transporte Escolar localizado na Rua Delphim das Graças Cardoso, nº 935, Bairro Alto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-3150 / 3811-3199

