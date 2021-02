Secretaria de Educação apura descarte de livros didáticos lacrados de escola estadual em Conchas

Uma denúncia revelou o descarte de dezenas de livros didáticos em uma escola estadual de Conchas (SP). O registro de um morador da cidade mostra os livros sendo levados por um caminhão de reciclagem. A maioria deles está em bom estado. A Secretaria da Educação investiga o caso.

Os livros são da Escola Estadual Prof. Anízio Ferraz Godinho, localizada no Centro da cidade, e estariam lacrados.

De acordo com o morador que fez o registro, eles estavam sendo carregados em um caminhão de uma empresa terceirizada de reciclagem no dia 4 de fevereiro, uma semana antes do início do ano letivo das escolas estaduais.

Ao questionar ao motorista do caminhão sobre qual seria o destino dos materiais, foi informado que os livros seriam reciclados para a produção de papel higiênico. O morador não quis se identificar.

Os livros fazem parte Kit Escolar do Ensino Fundamental II de 2019 e deveriam ter sido entregues para os alunos de 6º ao 9º ano. O valor de cada livro é de R$ 100.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que desconhece o motivo do descarte e que a Diretoria Regional de Ensino de Botucatu (SP), a qual pertence o município de Conchas, abrirá uma investigação sobre o caso.

Fonte: Portal G1