Secretaria de Educação abre inscrições para transferências de alunos nesta terça-feira, 30, em Botucatu

A Secretaria Municipal de Educação informa que no período de 30 de novembro a 03 de dezembro, estarão abertas as inscrições para deslocamentos de alunos para as unidades da Rede Municipal do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Anos Finais (6º ao 9º ano).

A inscrição para deslocamento é o procedimento utilizado para solicitar transferência de unidade escolar de aluno com matrícula ativa em uma unidade escolar do Município.

São duas as modalidades de inscrição de deslocamento: com alteração de endereço, quando houver mudança de endereço do aluno e esta mudança dificultar a permanência dele na mesma unidade escolar; e sem alteração de endereço, por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, não sendo necessária haver mudança de endereço para se efetivar a inscrição na escola pretendida.

Importante ressaltar que esta inscrição não é considerada como matrícula e portanto não garante a vaga para a unidade pretendida. O aluno permanecerá matriculado na escola de origem, aguardando a comunicação ou resultado pela escola de destino, sobre a disponibilidade da vaga solicitada.

Para a inscrição, os pais deverão procurar a unidade mais próxima de sua residência ou unidade pretendida, com os seguintes documentos: certidão de nascimento do aluno, documento de identificação do pai, mãe ou responsável e comprovante de endereço.

Mais informações

Secretaria Municipal de Educação

Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone (14) 3811-3150 / 3811-3199

