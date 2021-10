São Manuel decreta volta às aulas presenciais em todas as instâncias

desta

O Prefeito de São Manuel decretou neste sábado, dia 16, a retomada das aulas e demais atividades presenciais no âmbito da rede pública municipal e estadual, bem como no âmbito das instituições privadas de ensino. A medida passa a valer na segunda-feira, dia 18.

As aulas e demais atividades presenciais deverão ser retomadas integralmente, com o objetivo de atender a 100% dos alunos. O ato, publicado no semanário, considera o Decreto 65.384/2020, alterado pelo Decreto Estadual nº 65.849/2021.

Veja abaixo o decreto.

https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/diario-oficial/ver/1311