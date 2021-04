São Manuel adia retorno das aulas presenciais após caso de Covid entre os funcionários

Rede municipal segue com atividades remotas até 30 de abril. Outras escolas podem fazer retomada seguindo os protocolos para evitar a disseminação da doença.

A prefeitura de São Manuel adiou o retorno das aulas presenciais, que estava previsto para segunda-feira (26), depois que um dos funcionários do setor de merenda escolar testou positivo para coronavírus. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (22).

A partir de agora, a previsão é que as atividades presenciais nas escolas municipais sejam retomadas no dia 30 de abril. A entrega dos “kits merenda” e de alimentos estão momentaneamente suspensas.

De acordo com a prefeitura, o funcionário começou a apresentar sintomas da Covid-19 na terça-feira (20) e a Diretoria de Saúde foi acionada. Por precaução, a Vigilância Epidemiológica orientou que todos os demais funcionários pertencentes ao setor fossem afastados e testados.

Enquanto isso, as aulas na rede municipal vão continuar de maneira remota na próxima semana. Já as outras redes de ensino estão autorizadas a retomarem as atividades presenciais, seguindo as recomendações de segurança do decreto municipal.

Fonte: G1