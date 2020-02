Sabesp fica entre as melhores empresas para estagiar no país, segundo site de recrutamento

A Sabesp está entre as melhores empresas para fazer estágio no Brasil. A Companhia ficou na 11ª colocação, superando instituições como Caixa Econômica Federal, IBM, Vale e Nestlé, por exemplo, em ranking divulgado pela Glassdoor, site de recrutamento e avaliação de empresas, na quinta-feira (20). A classificação foi elaborada conforme avaliação dos próprios estagiários.

A nota máxima que poderia ser alcançada pelas empresas era de 5 pontos, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. A Sabesp alcançou a nota 4,4. Dentre os pontos avaliados pelos estagiários estavam equilíbrio da vida profissional, horário de trabalho flexível, salário e benefícios e ambiente de trabalho.

De 2015 a 2019, a Sabesp abriu cerca de 3,8 mil vagas de estágio. O objetivo da Companhia é dar oportunidade de experiência prática em atividades relacionadas a formação escolar do estudante, contribuindo para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Com contrato de 18 meses entre teoria e treinamento prático, o programa é desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai/SP.

Para este ano, está prevista a abertura de novas vagas na Sabesp. A previsão é que o edital completo com vagas, orientações e regras para inscrição seja divulgado no segundo semestre.