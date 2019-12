Rotary Club entrega presentes para crianças da creche do Convívio em Botucatu

Na última semana o Rotary Club de Botucatu-Norte realizou a entrega dos presentes de Natal para as crianças do CEI S. João Paulo II, localizado no bairro Park Residencial Convívio, Rua das Violetas, 71.

“Nós agradecemos tão feliz parceria com o Rotary Club de Botucatu-Norte, na pessoa da Presidente Silvia Regina Lucas de Souza, a Coordenadora da Campanha Neila Franco, a Assistente Social Meyre Fernandes e a todas as madrinhas e padrinhos, pelo gesto de amor com nossas crianças”, disse a diretora Tereza Romano.