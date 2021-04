Robomind Botucatu inova e passa a entregar Kit Robótica para os alunos em casa

Toda semana os alunos recebem o kit de robótica Lego Education no conforto de suas casas e passam a colocar em prática os aprendizados compartilhados em aula, fazendo as montagens e a programações dos robôs

A Robomind Botucatu é uma empresa de Robótica Educacional. A franquia vinda de Blumenau, Santa Catarina, foi trazida para Botucatu pelos empresários Leonardo Carvalho e Leandro Bruno. Eles notaram que, embora a educação em Botucatu fosse de extrema qualidade, faltava algo que levasse os alunos a serem protagonistas da sua própria educação.

A escolha pela marca foi certeira: a Robomind tem parceiros espalhados por todo o Brasil, totalizando cerca de 200 mil alunos, criando uma rede consolidada de educação robótica. E agora traz mais uma novidade.

“Tendo em vista o atual cenário de restrições e distanciamento, a Robomind Botucatu traz uma novidade para esse ano, o “Robótica Em Casa”. Essa solução consiste em levar, semanalmente, o kit de robótica Lego Education até a casa do aluno, que do conforto de sua casa ele assistirá a aula acompanhada virtualmente com um professor e terá oportunidade de colocar em prática os aprendizados compartilhados em aula, fazendo as montagens e a programações dos robôs”, disse Leandro Bruno.

Segundo Leandro, que é o diretor pedagógico da empresa, a robótica prepara e aperfeiçoa o futuro das próximas gerações, dando às crianças e adolescentes a oportunidade de desenvolverem habilidades e competências que as tornarão profissionais preparados para o novo mercado de trabalho.

Leonardo, diretor comercial, acredita que investir em educação é o melhor caminho para que as crianças se tornem profissionais aptos ao mercado de trabalho do futuro, em que a tecnologia será a grande protagonista das profissões.

“A robótica é a disciplina que desenvolve nos alunos habilidades e um olhar voltado para essa tecnologia que será responsável pelo surgimento de profissões que hoje ainda não existem, mas que daqui a alguns anos serão as profissões que estarão em alta no mercado de trabalho”, explicou Leonardo.

Em parceria com diversos colégios, dentre eles o Cepra, La Salle e Magna Mater, a Robomind Botucatu traz para nossa cidade cursos de robótica educacional que irão transformar a educação de nossa cidade.

“Estamos com matrículas abertas para alunos de 06 a 15 anos, para a modalidade Robótica em Casa, podem participar alunos dos colégios parceiros e também alunos de outros colégios. Já os colégios que queiram oferecer um ensino diferenciado aos seus alunos, com a inserção da robótica na grade curricular, também podem entrar em contato com a Robomind Botucatu. Será uma satisfação tê-los como parceiros”, disse a gerente comercial da empresa, Renata Mariotto.

Contato pelo telefone 14 99778-9770 ou através de nosso site: www.robomindbotucatu.com.br