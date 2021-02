Resultados de exames covid em professoras e cuidadora da creche José Luiz Amat dão negativo

Na tarde desta sexta-feira, dia 26, saíram os resultados de testes para covid de professoras e uma cuidadora da Creche Municipal José Luiz Amat, na região da Vila Auxiliadora e Boa Vista. Durante a semana circularam informações sobre um possível surto na unidade, fato negado pela Prefeitura em nota.

Segundo apurado pelo Acontece Botucatu, os resultados de três professoras e uma cuidadora da CEI deram negativo após as suspeitas. Procurada, a Prefeitura de Botucatu confirmou os resultados.

A unidade recebeu na quinta-feira, 25, a visita de uma Equipe de Monitoramento de Protocolos do COVID. A organização e medidas de higiene foram seguidos à risca, segundo a avaliação.

De acordo com a Prefeitura, houve apenas a confirmação de um caso de Covid-19 em uma professora, mas ela está afastada do trabalho desde a semana passada, ou seja, antes do período de retomada das aulas presenciais. Todos os prédios passaram por um intenso trabalho de sanitização antes do retorno.

As aulas presenciais na Creche tiveram início na última segunda-feira, dia 22, conforme calendário do município para as redes municipal, estadual e particular. Apenas 35% dos alunos devem comparecer nas unidades. O retorno é facultativo.