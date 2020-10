Resultado da eleição para reitor e vice-reitora da Unesp é homologado

Em reunião online realizada nesta quarta-feira (21), o Colégio Eleitoral homologou o resultado da consulta pública feita na semana passada à comunidade universitária para eleição de reitor e vice-reitor da Unesp.

Assim, os nomes da Chapa 1 Unesp Viva e Plural, formada pelo professor Pasqual Barretti (Faculdade de Medicina) e pela professora Maysa Furlan (Instituto de Química), serão indicados, respectivamente, para reitor e vice-reitora da Universidade para o quadriênio 2021-2025 e encabeçarão a lista tríplice a ser enviada na próxima semana ao governador do Estado, João Doria, para nomeação.

Os nomeados pelo governador João Doria serão empossados em janeiro de 2021.

A chapa formada por Pasqual Barretti e Maysa Furlan obteve 50,64% dos votos válidos na consulta pública feita à comunidade entre os dias 13 e 15 de outubro de 2020. Participaram da votação 21.225 pessoas, entre servidores docentes, servidores técnico-administrativos e discentes da Unesp. O número de votantes em 2020 é recorde no sistema e-Voto e 37% maior do que aquele registrado no primeiro turno das últimas eleições para reitor, em 2016.

“Tivemos um aumento importante na quantidade de votantes”, disse a professora Ana Elisa Périco, presidente da Comissão Eleitoral Central, durante a reunião do Colégio Eleitoral, destacando que quase 95% dos docentes, 72% dos técnico-administrativos e 30% dos discentes participaram do pleito. “A gente entende isso como muito positivo: uma participação maior de todos os segmentos que compõem a comunidade unespiana”, afirmou Ana Elisa Périco, lembrando que a campanha eleitoral foi realizada de forma remota, no contexto de pandemia de Covid-19.

Como apenas duas chapas concorreram na eleição, houve necessidade de o Colégio Eleitoral escolher, entre o universo de professores titulares da Universidade, dois nomes para compor a lista tríplice, o que foi feito por maioria de votos dentro do colegiado.

Dessa forma, comporão a lista tríplice para reitor os professores Enes Furlani Junior, que disputou a eleição pela Chapa 2 Unesp de Ponta a Ponta, e José Alexandre de Jesus Perinotto, indicado pelo Colégio Eleitoral. Os nomes que vão compor a lista tríplice para vice-reitora são dos docentes Héctor Luis Saint-Pierre (Chapa 2) e Cleopatra da Silva Planeta (indicada pelo Colégio Eleitoral).

O Colégio Eleitoral da Unesp é formado pelos integrantes do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária (Cepe) e do Conselho de Administração e Desenvolvimento (Cade).