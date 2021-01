Região Central ganhará nova Creche do Comércio em Botucatu

A região central do Município ganha um novo equipamento de Educação: a 3ª Creche do Comércio. Localizado na Rua Cornélio Pires, próxima a EMEF Martinho Nogueira, o prédio contará com almoxarifado, dois berçários, brinquedoteca, cozinha, despensa, secretaria, lavanderia, recepção, dois refeitórios, sala de coordenação, sala de direção, sala de amamentação, seis salas de aula, sanitários feminino e masculino para alunos, funcionários e pessoas com necessidades especiais, solário, tanque de areia, parque infantil, pátio coberto e descoberto.

“Esta nova unidade escolar proporcionará um espaço com mais mobilidade, amplitude, e maior área de lazer. Tudo com a segurança necessária para um melhor atendimento aos alunos, no inicio do ano letivo, juntamente com a Rede Municipal de Ensino”, afirma a Secretária Municipal de Educação, Cris Amorim.

Inicialmente o Centro de Educação Infantil beneficiará cerca de 100 crianças na faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 meses, ou seja, Berçário 1 e 2 e Maternal 1 e 2 (Creche).

Por atender preferencialmente filhos de empregados do comércio da Cidade, a escola funcionará em horário diferenciado, de segunda à sexta-feira, das 8 às 19 horas, inclusive aos sábados e em datas em que o comércio funcionar em horário diferenciado, seguirá conforme seu funcionamento.

A unidade foi viabilizada através de um Termo de Colaboração com o Canal Comunitário Cidade de Botucatu.