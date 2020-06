Rankings apontam Unesp como melhor universidade jovem do Brasil

Unesp começou a se consolidar como universidade de ensino e de pesquisa nas últimas três décadas

Unesp é a única instituição brasileira na lista das universidades jovens mais bem avaliadas no mundo, publicada nesta semana pelo ranking QS Under 50, da consultoria britânica Quacquarelli Symonds.

Esse ranking, que considera apenas universidades com menos de 50 anos de existência, lista 150 instituições, de diversos países, e põe a Unesp classificada na faixa que varia da 71ª a 80ª posição.

A Nanyang Technological University (NTU), de Cingapura, é a primeira do ranking, seguida pela Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), de Hong Kong, e pela Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), da Coreia do Sul, nessa ordem.

Criada em 1976, com 44 anos de existência, a Unesp começou a se consolidar como universidade de ensino e de pesquisa nas últimas três décadas e, nos últimos anos, vem sendo a instituição de ensino brasileira com maior destaque nos rankings de universidades jovens.

No Times Higher Education (THE) Young University Rankings, classificação de prestígio internacional que rivaliza com o QS Ranking, a Unesp é a primeira brasileira de um grupo de dez universidades jovens do país listadas, aparecendo na faixa entre a 201ª e a 250ª posição, entre 414 instituições.

“A liderança da Unesp neste contexto de rankings de universidades jovens é uma demonstração do destaque da Unesp no cenário internacional e de sua consolidação como liderança no Brasil”, afirma a pró-reitora de extensão universitária e cultura, professora Cleópatra Planeta, que preside a Comissão Institucional de Rankings da Unesp.

A Unesp tem, nos rankings universitários, uma importante fonte de informação: não como elemento direcionador de políticas, mas sim como subsídio à autorreflexão e ao desenvolvimento de ações indutoras.

Veja abaixo um resumo da classificação no QS Under 50 2021 e a posição das instituições brasileiras listadas no THE Young University Rankings 2020.