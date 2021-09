Ranking posiciona Unesp na faixa entre 1001 e 1200 no mundo

Apesar da queda em relação a 2020, dados apontam manutenção do desempenho da Unesp

A última edição do World University Rankings publicado pela revista britânica Times Higher Education apontou a Unesp na faixa entre 1001 e 1200. O resultado representa uma queda na faixa em relação à edição do ano passado, quando a universidade figurou entre 801 e 1000. Apesar da queda, houve melhora em todas as categorias contempladas no levantamento, exceto no quesito Ensino.

Para a professora Dulce Helena Siqueira Silva, presidente da Comissão dos Rankings da Unesp e assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG), a análise dos dados deixa perceptível que a queda nesta edição do ranking decorre principalmente do aumento expressivo de universidades incluídas na amostra. Na edição deste ano, 586 novas instituições foram incluídas na análise do THE, um aumento superior a 38%.

Nas primeiras dez colocações do ranking figuram oito universidades norte-americanas e duas britânicas, sendo a Universidade de Oxford a primeira colocada. Entre as brasileiras, a primeira posição é ocupada pela USP, seguida pela Unicamp, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Metodologia

O ranking produzido pela revista britânica contempla mais de 2100 universidades de 99 países, ranqueadas a partir de 13 indicadores de performance que são divididos em cinco grupos: ensino, pesquisa, citações, inserção internacional e receita da indústria (transferência tecnológica). A metodologia detalhada está disponível, em inglês, na página do THE.

Detalhando o desempenho da Unesp a partir das informações disponíveis publicamente na página do ranking, é possível verificar melhoria nos quesitos pesquisa, citações, inserção internacional e receita da indústria, e ligeira queda apenas no grupo de indicadores relacionados ao ensino: 33,4, comparado com 35,2, obtido na edição do ano passado. Mesmo assim, na comparação com universidades de perfis semelhantes, a Unesp se destaca em indicadores associados ao ensino.

Fonte: Site Unesp