Colégio Embraer realiza provas para processo seletivo em Botucatu no domingo, 08

O Colégio Embraer fará o seu processo seletivo visando o ano de 2021 no próximo domingo, dia 08. A prova será realizada pela Fundação Vunesp.

Além da reconhecida qualidade de ensino em período integral, o colégio oferece alimentação, uniforme e material didático. A partir de 2021, o Colégio Embraer inova ao antecipar o Novo Ensino Médio, organização curricular mais flexível e com possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários formativos, nas quatro áreas de conhecimento.

Mais de 600 alunos já se formaram na instituição desde a sua abertura em 2013.

Orientações para os candidatos

-O candidato deverá chegar ao local de aplicação de prova com 30 minutos de antecedência para evitar aglomerações na entrada;

-Ao entrar no prédio, o candidato deve dirigir-se imediatamente ao local da realização de sua prova. É proibida a permanência em saguões, corredores, áreas externas etc.;

-O candidato deverá obrigatoriamente estar usando máscara de proteção facial, conforme o Decreto Estadual nº 64.959 de 4 de maio de 2020.

-Não será permitida a entrada, nem a permanência no prédio sem máscara;

-O candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção utilizado (máscaras, luvas etc.), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde;

-O candidato deve levar máscaras adicionais, de acordo com o período de duração de prova, considerando as recomendações dos órgãos de saúde;

-O candidato deve levar álcool em gel a 70% para uso pessoal;

-O candidato não deverá comparecer ao local de prova se estiver com sintomas de COVID-19 ou se teve contato com alguém doente ou com suspeita de COVID-19.

-O candidato poderá ter acesso ao seu local de prova(s) no site www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato