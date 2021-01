Provas da 1ª fase do vestibular Unesp começam hoje

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) aplicará neste sábado, 30 e domingo, dia 31, as provas da primeira fase do Vestibular 2021, seguindo protocolos de aplicação aprovados pelo Centro de Contingência do Coronavírus após a reclassificação das regiões administrativas do Estado de São Paulo.

Além de dividir o grupo de candidatos inscritos em dois dias de prova com o objetivo de minimizar o risco de aglomerações, o número de salas utilizadas para aplicação do exame será 166% maior em comparação com o Vestibular 2020, passando de 1.989 salas para 5.228 salas. Serão, em média, 15 candidatos por classe, limitando a ocupação máxima a 35% da capacidade das salas de aula utilizadas no exame para resguardar assim o distanciamento mínimo de 1,5m entre os candidatos.

Como a entrada dos candidatos será em turmas escalonadas para evitar aglomerações, os candidatos devem comparecer ao prédio no horário informado na consulta de local de prova do site da Vunesp, portando original de um dos seguintes documentos: RG, Carteira de Habilitação, Certificado Militar, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiros, Identidade expedida pelas Forças Armadas ou carteira de órgão ou conselho de classe.

Todos os candidatos terão que se apresentar com máscara de proteção facial e levar máscara reserva.

As precauções todas foram tomadas. O nosso protocolo é rigoroso e toda a logística para a realização das provas foi pensada para segui-lo”, afirma o professor Antonio Nivaldo Hespanhol, diretor-presidente da Vunesp.

O Vestibular Unesp 2021 tem 80.474 inscritos, que concorrerão a 7.630 vagas distribuídas por 23 cidades paulistas. No próximo sábado (30), realizarão a prova os candidatos dos cursos da área de Biológicas. O próximo domingo (31) é destinado aos candidatos dos cursos das áreas de Exatas e Humanidades e aos treineiros. Os portões serão fechados às 14h nos dois dias do exame da primeira fase.

Os materiais de prova a serem levados pelos candidatos são caneta esferográfica com tinta preta e régua transparente, além das máscaras de proteção facial e do saco plástico para descarte ou acondicionamento de seu material de proteção utilizado. O exame terá duração de cinco horas.

No primeiro dia, sábado (30/1), a prova será aplicada para 45.299 candidatos em 199 prédios de 35 cidades, com utilização de 2.916 salas, média de 15,5 candidatos por sala. No segundo dia, 31 de janeiro, a prova será aplicada para 35.176 candidatos em 167 prédios de 35 cidades, com utilização de 2.312 salas, média de 15,2 candidatos por sala.

Todos os candidatos responderão a 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Linguagens e Códigos (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), 30 de Ciências Humanas (História, Geografia, Fisolofia e Sociologia) e 30 de Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química).

Sobre o uso de máscara de proteção facial, uma das principais medidas adotadas para o Vestibular Unesp 2021, consta do Manual do Candidato a orientação para que este se apresente com máscara de proteção facial com cobertura total de nariz e boca e permaneça com o equipamento durante todo o período de realização da prova, além de levar máscara reserva, em função do tempo de prova e da possibilidade de dano no material e necessidade de troca. Em todos os locais de prova, haverá álcool em gel para uso dos candidatos e da equipe de aplicação, entre outras medidas específicas de higienização dos espaços físicos.