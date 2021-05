Projeto da Unesp capacita alunos da rede pública para monitorarem visitas a parques e espaços naturais da região da Cuesta

O projeto de formação de Guias da Natureza, “Clube da Mata”, coordenado pelas professoras Maria de Lourdes Spazziani, do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IB) e Renata Cristina B.Fonseca, do Departamento de Ciências Florestais da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu (FCA) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf) está com as atividades ampliadas para 2021.

Diante da pandemia da COVID-19, foi necessário repensar o formato do curso para garantir a segurança de todos. Portanto, as atividades, que estão previstas para a segunda semana de junho, acontecerão online, em encontros semanais, por meio de aulas com duração de duas horas cada.

Como funciona?

O projeto foi criado para formar alunos da rede pública do município de São Manuel (SP) como Guias da Natureza, ou seja, pessoas capacitadas para conduzir grupos de pessoas em visitas realizadas na Fazenda Experimental Lageado, na Unesp, em Botucatu, apresentando, ao longo do caminho, informações sobre fauna, flora e cultura local.

Desde 2018, o projeto já formou 65 alunos da rede pública de ensino e a cada edição busca se aprimorar para promover uma educação ambiental crítica e cidadã. Com o tempo, ganhou destaque nos veículos de imprensa, como o portal “Acontece Botucatu”, nas próprias mídias da Unesp (boletim de notícias e TV Unesp) e no programa “SP Acontece” da TV Record Paulista.

O Guias da Natureza conta como apoio da Prefeitura Municipal de São Manuel, da Pró-reitoria de Graduação da Unesp (PROGRAD) – Núcleo de Ensino, das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE) e da Pró-reitoria de Extensão da Unesp.

Inscrições

Para realizar a inscrição no Clube da Mata em 2021, docentes e alunos devem preencher um formulário de interesse disponibilizado nos links abaixo:

Alunos (São Manuel e Botucatu): https://docs.google.com/forms/ d/ 1761Z6o7htRXH22q4V6CqOniItsY9h riCi4JrbJJ4kAg/edit?usp=haring

Docentes (Fundamental I / São Manuel):https://docs.google. com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ pywYvYDQ9jR5U1OzJuwiVDdTprpZwe zkpbJlJpFGQTPyPQ/viewform?usp= sf_link

Docentes (Fundamental II e Médio / São Manuel):https://docs.google. com/forms/d/e/ 1FAIpQLSfCzU66dOXrmZPtO8SrZwIG DNw3WSwRugaBbDMWnBsbQ6FUdQ/ viewform?usp=sf_link

Docentes (Botucatu):https://docs. google.com/forms/d/ 1kr59OKQ2NKbvmywH_ xB231ktNAmFEhHypmHI_dikNYE/ edit?usp=sharing

Caso ainda haja alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail [email protected]

Acesse o vídeo-convite para o Clube da Mata em 2021: https://youtu.be/ Bj1mf8fRIjg

Por: Rhaida Bavia | ACI do IBB/Unesp