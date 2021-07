Projeto ambiental conscientiza adolescentes da região sobre a importância do Cerrado

O Projeto Trilhas do Cerrado é uma iniciativa de educação ambiental, fruto da parceria há mais de treze anos entre o Instituto Itapoty e a empresa Suzano S.A. Originalmente, as atividades eram presenciais e contavam com o deslocamento de estudantes do município de Itatinga e Bofete/SP para trilhas ecológicas realizadas na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Entre Rios, no município de Angatuba e na Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga, extensão da Universidade de São Paulo – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP).

O Projeto sempre buscou meios de incentivar o olhar atencioso para a preservação do meio ambiente, trazendo conhecimentos e a conscientização acerca das questões ambientais ligadas à nossa região. Diante desse ano atípico e cheio de desafios, o projeto buscou reinvenção e inovação, incluindo a tecnologia, as mídias digitais e as redes sociais em seu dia a dia.

Desta forma, nasceu a “TRILHA ECOVIRTUAL” onde, através de vídeos educativos, lúdicos e divertidos, proporciona uma experiência semelhante ao modo presencial. Cada vídeo possui uma temática específica e sua gravação ocorreu em locais emblemáticos da Cuesta Basáltica, que caracteriza de forma marcante o relevo na nossa região. (material disponível através do link: https://youtube.com/playlist?list=PLyk9xhUXue5-8zsq4L_uhD7ZZdciQwp7h )

Além dos vídeos, criou-se o “GUIA DO AVENTUREIRO (A)”, uma apostila ecopedagógica que contém os mesmos temas trabalhados nos vídeos, sendo composto por atividades e desafios educativos, facilitando a interação com aqueles que não possuem acesso aos dispositivos eletrônicos ou à internet. Até o presente momento, já passaram pelo projeto mais de 4.200 participantes! (disponível em PDF: http://itapoty.org.br/portal/trilhas-do-cerrado#scroll )

No primeiro semestre de 2021, foram atendidas as unidades escolares da rede pública de ensino do município de Itatinga, Danúzia De Santi e Inah Lopes Oliveira Macedo. Participaram das atividades, estudantes, professores, diretores e coordenadores. No total, foram realizados seis encontros virtuais temáticos, sendo no penúltimo encontro, discutido a respeito da SUSTENTABILIDADE.

“UM MUNDO MELHOR DEPENDE DE PESSOAS MELHORES”

Realização: Instituto Itapoty e Empresa Suzano S.A