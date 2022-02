Programa de bolsas de estudo pré-vestibular a alunos carentes tem vagas abertas até 26/02

A Vara do Juizado Especial de Botucatu irá bancar os custos de um curso particular para os contemplados. Serão disponibilizadas 17 bolsas aos alunos que completaram o ensino médio na Rede Pública de ensino no ano de 2021

A Juíza Licia Izeppe, da vara do Juizado Especial de Botucatu, criou um programa que irá oferecer bolsas de estudo em cursinhos particulares da cidade para alunos de baixa renda do município, denominado “Projeto Carolina de Jesus”. O custeio será com valores recebidos pelo Juizado, como pagamento de penas alternativas. Os candidatos devem efetuar a inscrição até o dia 26 de fevereiro.

“Esse projeto consiste no oferecimento de 17 bolsas de estudo em cursos preparatórios para o vestibular, que serão destinadas exclusivamente aos alunos que completaram o ensino médio na Rede Pública de ensino no ano de 2021. O projeto será custeado com os recursos decorrentes dos depósitos oriundos das transações penais realizadas aqui na Comarca no Juizado Especial Criminal”, disse a Juíza Licia, ao Acontece Botucatu.

Os interessados deverão ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021. O critério de classificação será a nota obtida na prova do ENEM deste ano e as inscrições serão realizadas através do link (clique aqui) ou na própria escola em que concluiu o ensino médio.

As bolas serão oferecidas nas principais escolas da cidade, que oferecem cursos pré-vestibulares, como ADV, Einstein e Anglo.

O projeto “Carolina de Jesus”, criado exclusivamente em Botucatu, utilizará as verbas recebidas a título de transações penais e suspensões condicionais do processo, depositadas em conta judicial vinculada ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Botucatu.

Leia a portaria que criou o programa clicando aqui

