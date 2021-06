Proerd reinicia suas aulas em Botucatu

No dia 14 de junho foram reiniciadas as aulas do PROERD no município de Botucatu. O Proerd é um programa cooperativo entre a Policia Militar, pais, escolas e a comunidade.

Os trabalhos estão sendo coordenados pelo PM Benedito. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) tem como objetivo prevenir o uso de drogas, através da orientação e conscientização quanto aos efeitos provocados pela dependência de substâncias químicas, lícitas ou ilícitas.

O público alvo são crianças das escolas públicas e particulares do 5° ano, podendo ser estendido também para o 7° ano.

Na retomada das atividades estão sendo tomadas todas as medidas de prevenção à COVID-19, tais como uso de máscara e álcool gel, distanciamento social e vestimenta apropriada para o instrutor do Programa. “Afinal, nossas crianças merecem um futuro brilhante”, diz comunicado da PM.

O programa

O Proerd é um programa cooperativo entre a Policia Militar, pais, escolas e a comunidade, visando orientar o procedimento de crianças e adolescentes diante da oferta de drogas, principalmente álcool e cigarro, as conhecidas drogas lícitas. Tal estratégia estimula o diálogo entre pais e filhos, bem como a inclusão do assunto e outros como cidadania e qualidade de vida, de forma transversal no currículo escolar, sempre contando com a ajuda do corpo docente.

Também um programa educativo preventivo, onde o policial militar ministra lições semanais para alunos dos quintos anos do ensino fundamental, fortalecendo as habilidades necessárias para que as crianças saibam se posicionar perante uma oferta de drogas, abordando os temas: autoestima; a pressão da mídia e dos colegas; alternativas ao uso das drogas; cidadania e consequência no uso, entre outros.