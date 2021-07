Prefeitura vai decretar volta às aulas presenciais em Botucatu

Todos os ensinos retornarão em Botucatu entre final de julho e começo de agosto

Será publicado nesta quinta-feira, 22, um decreto municipal que regulamenta o retorno das aulas presenciais em Botucatu. Segundo apurou o Acontece Botucatu, o retorno será em todas as esferas da educação, ou seja, do infantil ao ensino superior.

Ainda de acordo com o que foi apurado pela reportagem, não haverá limitação de alunos nas salas de aula, porém, as escolas terão que se adequar em alguns pontos específicos, como distanciamento mínimo de 1 metro entre os alunos e outras regras sanitárias.

O decreto vale para as escolas municipais, estaduais e particulares. O retorno das aulas será no dia 28 de julho para rede municipal e 02 de agosto para as escolas estaduais e particulares.

No mês de junho, antes dos números do coronavírus caírem em Botucatu, um decreto foi editado suspendendo as aulas presenciais no município. Na oportunidade o recesso de julho estava próximo e foi um dos argumentos divulgados.

Com a melhora no quadro após a primeira dose da vacinação em massa, foi possível elaborar um plano de retorno. A proximidade da segunda dose do estudo de efetividade (Unesp/Fiocruz/Oxford) também é utilizado como argumento para a volta das atividades educacionais em Botucatu.

