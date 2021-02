Prefeitura mantém suspensão de aulas presenciais em Botucatu após decreto

A Prefeitura de Botucatu publicou neste domingo, dia 31, um decreto que proíbe as aulas presenciais em Botucatu neste atual cenário. O município vive a chamada fase vermelha do Plano São Paulo, imposta pelo governo estadual.

O decreto 12.193 diz em seu artigo 1º que face o momento epidemiológico, com o grande aumento do número de casos de COVID-19, ficam suspensas as atividades escolares presenciais, nas redes municipal e estadual de ensino e nas instituições particulares de ensino.

Semanalmente será avaliado o cenário da situação epidemiológica no Município, para definição do retorno presencial das atividades escolares. Inicialmente as aulas em Botucatu estão previstas para voltar de forma presencial somente no dia 22 de fevereiro, se a situação epidemiológica.

O início das aulas ocorrerá de forma remota ou online na seguinte forma.

Rede estadual – retorno online no dia 01/02

Rede municipal – retorno online no dia 08/02

Rede particular – cada escola tem seu próprio calendário no retorno das aulas online.

Veja o decreto 12.193 clicando aqui