Prefeitura lança Plano de Recuperação e Reforço para alunos da Rede Municipal

Com o objetivo de reforçar o aprendizado oferecido e recuperar possíveis prejuízos que os alunos tiveram quanto aos conteúdos oferecidos de forma remota, a Secretaria Municipal de Educação instituiu um Plano Municipal de Recuperação e Reforço Escolar.

O “Reforçando Sonhos” como é intitulado o Plano, já começou a ser ministrado aos alunos da Rede. As aulas ocorrem no contraturno escolar, em formato de 6ª aula, aos sábados e também no período noturno, de forma remota. Os alunos têm acesso aos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática.

“Nos preocupamos com a qualidade deste reforço e por isso, preparamos salas de alfabetização com no máximo de 6 alunos, para oferecer um atendimento personalizado e que explore a resolução das dúvidas das nossas crianças e adolescentes. Todo o trabalho tem como base as habilidades essenciais”, afirmou Cristiane Amorim, Secretária Municipal de Educação.

Ao todo, o Plano conta com a participação de 182 professores da Rede Municipal, além de gestores, orientadores pedagógicos, supervisores, auxiliares de serviços gerais e funcionários do transporte escolar.

“Este é mais um projeto de vanguarda da nossa gestão e que olha diretamente para o aluno. Nossos profissionais da Educação, que são muito capacitados, disponibilizam além do aprendizado, o carinho e a atenção que nossas crianças precisam para entender totalmente os conteúdos e isso com certeza faz a diferença”, finalizou o Prefeito Mário Pardini.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua Dr. José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-3199