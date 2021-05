Prefeitura inaugura Escola de Ensino Integral na Cohab I

A Prefeitura de Botucatu inaugurou nesta sexta-feira, 14, mais uma escola de Ensino Integral, desta vez na Cohab I, região sul da Cidade. A entrega teve a presença do Prefeito Mário Pardini, do vice-prefeito, André Peres, do Presidente da Câmara dos Vereadores, Rodrigo Palhinha, dos vereadores Marcelo Sleiman, Alessandra Lucchesi e Cláudia Gabriel, da Secretária de Educação, Cristiane Amorim, além de gestores da Rede Municipal de Ensino e familiares de Elza Judith Carmelo Tôrres, que dá nome a escola.

A nova unidade escolar atenderá, em período integral, estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, e possui aproximadamente 1.600 m² de área construída, com 10 salas de aula e capacidade para até 300 alunos.

“Alegria enorme por inaugurarmos essa escola na Cohab 1, bairro onde passei bons momentos de minha vida e fiz inúmeros amigos. O mais legal é que essa escola foi construída no suor e na força dos nossos exemplares servidores municipais. Tranquilidade para os pais e mães, que podem trabalhar com a certeza de que os filhos estarão bem cuidados”, afirmou o Prefeito Pardini.

Inicialmente, a escola receberá 150 alunos vindos do Conjunto Habitacional Eng. Francisco Blasi (Cohab do SESI) e do Parque Residencial 24 de Maio, em sua maioria estudantes da EMEF Nair Amaral.

Com a inauguração da escola da Cohab I, a Rede Municipal de Ensino agora conta com seis escolas de período integral. As outras são as localizadas nos bairros Jardim Cambuí, Jardim Itamarati, Residencial Cedro, Residencial Maria Luiza e Jardim Monte Mor.