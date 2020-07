Prefeitura fará entrega de 11 mil kits de alimentação para alunos da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria de Educação, realizará a partir da próxima quinta-feira, 30, a entrega de mais de 11 mil kits de alimentação (seco e perecível) para os alunos da Rede Municipal de Ensino que realizaram o cadastro.

A distribuição do kit está baseada no repasse mensal do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e com recursos próprios do município, de forma a garantir uma alimentação saudável àqueles que dela necessitam e queiram durante o período de pandemia. Inicialmente a distribuição acontecerá nos meses de julho e agosto de 2020.

A retirada do kit será permitida somente ao responsável pelo aluno cadastrado ou outro responsável, maior de 18 anos, com a apresentação da sua identificação pessoal e do responsável pelo aluno. A entrega será feita com data e horário, que serão divulgados pela unidade escolar onde o aluno está matriculado. Os pais que não puderem comparecer, deve comunicar a direção escolar.

A comissão responsável pelo cadastro dos kits está organizando o cronograma de distribuição com os gestores das unidades escolares, como forma a evitar aglomerações e adotar as medidas e protocolos de segurança e distanciamento adequados devido a pandemia do novo coronavírus.