Prefeitura de Botucatu nega surto de Covid na Creche José Luiz Amat

A Prefeitura de Botucatu divulgou uma nota na tarde desta quarta-feira, 24, negando a informação de um surto de Covid-19 na creche municipal José Luiz Amat, no Vila Auxiliadora. Circularam informações sobre um caso positivo na unidade.

De acordo com a Prefeitura, houve a confirmação de um caso de Covid-19 em uma professora, mas ela está afastada do trabalho desde a semana passada, ou seja, antes do período de retomada das aulas presenciais. Outros três resultados são esperados.

Confira a nota na íntegra

NOTA OFICIAL – Esclarecimento sobre a CEI José Luiz Amat

A Prefeitura de Botucatu vem a público esclarecer informações sobre a situação da CEI José Luiz Amat. Não há surto de Covid-19 na Unidade Escolar. Há apenas a confirmação de um caso de Covid-19 em uma professora. Ela está afastada do trabalho desde a semana passada, período anterior à retomada das aulas presenciais, após ter exame confirmado de Covid-19.

Uma segunda professora aguarda em casa resultado do exame RT-PCR após o marido ter diagnóstico positivo para a doença.

Uma terceira professora também aguarda em casa o resultado do exame, após o marido apresentar sintomas da doença.

Uma quarta professora, em um dos dias de trabalho, pegou carona com a professora anterior, pediu para ser testada e aguarda resultado em casa, sem apresentar qualquer sintoma.

Uma cuidadora da escola também apresentou sintomas da doença, foi testada e o resultado negativo. Sendo assim, retornou ao trabalho.

A Secretaria Municipal de Saúde acompanha os casos. A Secretaria de Educação reitera que todos os protocolos de segurança e prevenção a Covid-19 estão sendo executados nas unidades de ensino infantil.