Prefeitura de Botucatu entregou mais 60 mil kits de alimentação aos alunos da Rede Municipal

A Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria Municipal de Educação, entre os meses de agosto a dezembro de 2020, entregou mais de 62 mil kits de alimentação (seco e perecível) aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

A iniciativa teve como objetivo garantir alimentação dos alunos que necessitaram durante o período de pandemia, em que as escolas estiveram com as aulas presenciais suspensas e os alunos em ensino remoto desde o mês de março de 2020.

A distribuição do kit foi baseada no repasse mensal do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, e com recursos próprios do Município.

De acordo com a comissão responsável pelo cadastro dos pais e/ou responsáveis para o recebimento dos kits, foram beneficiadas aproximadamente 12 mil famílias de alunos matriculados na Rede Municipal, da Educação Infantil ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Os kits foram personalizados, de acordo com o ano dos alunos, os quais receberam mantimentos secos e também perecíveis, oriundos da Agricultura Familiar de Botucatu, colaborando assim com os agricultores da Cidade, que antes da pandemia forneciam mantimentos para a Merenda Escolar.

A entrega dos kits seguiu um cronograma de distribuição organizada pelos gestores das unidades escolares, de forma a evitar aglomerações e com todas as medidas e protocolos de segurança e distanciamento que o momento exige.