Prefeitura de Botucatu entrega uniformes e material escolares aos alunos da Rede Municipal de Ensino

A Secretaria Municipal de Educação iniciou nesta segunda-feira, 07, a entrega dos kits de material escolar e dos uniformes aos alunos da Rede Municipal de Ensino, que serão utilizados pelos alunos neste ano de 2022. A primeira entrega ocorreu na manhã desta segunda, na Escola Cardoso de Almeida, e contou com a presença do Prefeito Mário Pardini, da Secretária Municipal de Educação, Cristiane Amorim, além de outros secretários e agentes escolares.

Todas as 68 unidades receberão os kits de material escolar até o fim da semana, com itens para uso durante as aulas. Os kits são compostos de acordo com as necessidades de cada etapa, o que resultou em diferentes arranjos de material escolar, como conjunto de massa de modelar para a Educação Infantil e cadernos universitários e canetas para o Ensino Fundamental.

Os produtos serão entregues para alunos desde o Ensino Infantil até o Ensino para Jovens e Adultos (EJA).

Assim como os materiais, os uniformes beneficiarão mais de 14 mil alunos da Educação Infantil das Etapas I e II, Ensino Fundamental anos Iniciais e Finais e EJA.

Cada estudante receberá um kit contendo 3 camisetas mangas curtas, 2 camisetas mangas longas, 1 agasalho (calça e jaqueta) e 2 bermudas.

“Tudo isso fazemos com o objetivo de oferecer as crianças maior conforto para que elas cresçam e se desenvolvam da melhor maneira. Além disso, essas ações trazem mais tranquilidade aos pais, que não precisarão dispor de recursos para comprar esses materiais e uniformes e saberão que suas crianças estarão sempre identificadas”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Nesta segunda-feira, 07, os mais de 14 mil alunos retornaram as escolas da Cidade para o início do ano letivo 2022. A partir de hoje, as unidades da Rede Municipal de Ensino estarão em plena atividade.

“Não se trata somente da entrega de um kit de material e de uniforme aos nossos alunos, mas do empenho de nosso governo em oportunizar aos estudantes recursos para que eles realizem seus estudos em condição de igualdade e qualidade. Um dia muito feliz para nós”, concluiu Cristiane Amorim.

