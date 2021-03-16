Prefeitura de Botucatu divulga a lista de estudantes aprovados para o PAE

A Prefeitura Municipal de Botucatu, por meio da Assessoria de Políticas de Inclusão, divulgou nesta terça-feira, 16, a lista de contemplados pelo Programa de Auxílio ao Estudante (PAE). As informações são referentes ao exercício de 2021.

“Conforme deliberação da Comissão de Classificação instituída pela portaria nº 12202/2.021, foi fixado custo médio por destino do transporte, à partir da média aritmética dos valores apresentados pelos estudantes inscritos, considerando o destino e periodicidade do transporte”, diz a pulicação.

Fica estabelecido o valor médio por destino conforme tabela abaixo:

DESTINO VALOR
AVARÉ R$ 486,86
BAURU R$ 473,52
APARECIDA DE SÃO MANUEL R$ 327,61
SÃO MANUEL R$ 301.83

O PAE contemplou estudantes com renda familiar de até três salários mínimos nacional, fixando um percentual de concessão de 35% a 65% do custo médio por destino, em função da renda per capta.

Seguem os valores por destino conforme tabela abaixo:

DESTINO PREÇO MÉDIO DO DESTINO PERCENTUAL DE CONCESSÃO VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL
AVARÉ R$ 486,86 65% R$ 316,45 R$ 1.898,75 R$ 3.797,50
60% R$ 292,11 R$ 1.752,69 R$ 3.505,39
55% R$ 267,77 R$ 1.606,63 R$ 3.213,27
50% R$ 243,43 R$ 1.460,58 R$ 2.921,16
45% R$ 219,08 R$ 1.314,52 R$ 2.629,04
40% R$ 194,74 R$ 1.162,46 R$ 2.336,92
35% R$ 170,40 R$ 1.022,40 R$ 2.044,81

 

DESTINO PREÇO MÉDIO DO DESTINO PERCENTUAL DE CONCESSÃO VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL
BAURU R$ 473,52 65% R$ 307,68 R$ 1.846,68 R$ 3.693,36
60% R$ 284,11 R$ 1.704,67 R$ 3.409,34
55% R$ 260,43 R$ 1.562,61 R$ 3.125,23
50% R$ 236,76 R$ 1.420,56 R$ 2.841,12
45% R$ 213,08 R$ 1.278,50 R$ 2.557,00
40% R$ 189,40 R$ 1.136,44 R$ 2.272,89
35% R$ 165,73 R$ 994,39 R$ 1.988,78

 

DESTINO PREÇO MÉDIO DO DESTINO PERCENTUAL DE CONCESSÃO VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL
APARECIDA DE SÃO MANUEL R$ 327,61 65% R$ 212,94 R$ 1.277,67 R$ 2.555,35
60% R$ 196,56 R$ 1.179,39 R$ 2.358,79
55% R$ 180,18 R$ 1.081,11 R$ 2.166,22
50% R$ 163,80 R$ 982,83 R$ 1.965,66
45% R$ 147,42 R$ 884,54 R$ 1.769,09
40% R$ 131,04 R$ 786,28 R$ 1.572,52
35% R$ 114,66 R$ 687,98 R$ 1.375,96

 

DESTINO PREÇO MÉDIO DO DESTINO PERCENTUAL DE CONCESSÃO VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL
SÃO MANUEL R$ 301,83 65% R$ 196,18 R$ 1.177,13 R$ 2.354,27
60% R$ 181,09 R$ 1.086,58 R$ 2.173,17
55% R$ 166,00 R$ 996,03 R$ 1.992,07
50% R$ 150,91 R$ 905,49 R$ 1.810,98
45% R$ 135,82 R$ 814,94 R$ 1.629,88
40% R$ 120,73 R$ 724,39 R$ 1.448,78
35% R$ 105,63 R$ 633,78 R$ 1.267,56

O depósito será creditado em conta bancária em nome do próprio Estudante, no mês em que o mesmo apresentar documento comprovando o retorno às aulas presenciais.

Lembrando que o estudante que for contemplado, e que ainda não apresentou  seu comprovante de matrícula, deverá apresentar  na Assessoria Políticas de Inclusão, na Avenida Rafael Serra nª 460, Bairro Alto, até dia 31 / 03 /2021, para que este possa receber o crédito em sua conta, a partir do mês que for confirmado o retorno de suas aulas presenciais, através de documento fornecido pela Faculdade ( para estudantes de graduação)  e ou pela escola do Ensino Médio Integrado ( para estudantes do ensino técnico integrado).

Lista de Alunos contemplados pelo PAE 2.020:

01 ALICE VASSELUCCI DESTRO 55%
02 ALINE ZANNI FERNANDES 35%
03 AMANDA LETICIA FRASSETTO 50%
04 ANA BEATRIZ CORREIA GOMES DA SILVA 65%
05 ANA BEATRIZ LIMA RABELO 55%
06 ANA JULIA SARTO IAIZ 55%
07 ANDRÉ JÚNIOR SOARES DOS SANTOS 60%
08 BRUNO EDUARDO MARCOS DA SILVA 60%
09 BRUNO SABATINI DE OLIVEIRA 60%
10 CAIO JOSÉ RIBEIRO DA SILVA 65%
11 CAROLYNE ALVES DE LIMA 45%
12 DANIEL HENRIQUE DA SILVA COSTA 65%
13 DEIVIDH MESSIAS IVALE EVANGELISTA 65%
14 EMERSON DE PAIVA SIQUEIRA 35%
15 EVELIN NICOLI DA SILVA 35%
16 EVELYN CAROLINE ROMERO MANCILLA 40%
17 EVELYN SANTOS DA CONCEIÇÃO 35%
18 EVERTON NUNES PEREIRA 45%
19 FABRÍCIO CESAR PIRES 35%
20 FELIPE DE BARROS BERTO 40%
21 FERNANDA APARECIDA DA SILVA PROCÓPIO 60%
22 GABRIEL APARECIDO BULGARI 40%
23 GABRIEL SABATINI DE OLIVEIRA 60%
24 GABRIELA CAMPOS VIEIRA NUNES 55%
25 GABRIELLA DA SILVA CAETANO 55%
26 GABRIELLE NICOLLE PINTO DE SOUZA 55%
27 GEOVANA CRISTINA RIBEIRO LIMA 40%
28 GÉSSICA KARINA LOPES 60%
29 GIOVANA CAROLINE FOGAÇA OLIMPIO 40%
30 GIOVANNA TELES DA SILVA 50%
31 GIOVANNA TRINDADE ROSSI 55%
32 GRAZIELE DE OLIVEIRA GALVÃO 50%
33 GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS 40%
34 HECTOR RODER MEIRA 65%
35 INGRID FONTINI 35%
36 ISABELA CAROLINE CORREA CAMARGO 60%
37 ISABELLE CORRÊA MATHEUS 55%
38 JAMES EDUARD CAMPOS E SANT ANNA 60%
39 JESSICA RODRIGUES PIMENTEL 35%
40 JOÃO CARLOS NASCIMENTO BRAIDO 60%
41 JOÃO PEDRO OLIVEIRA DE MELO 65%
42 JOÃO PEDRO PAULETTI CUSTODIO DA SILVA 55%
43 JORGE FERNANDO ALVES PINHEIRO FRIGATO 50%
44 JOSÉ HENRIQUE CORRÊA LEITE 40%
45 JOSÉ WESLEY DE  LIMA SILVA 65%
46 JÚLIA GABRIELE DE OLIVEIRA PIVA 50%
47 JULIA PICININ DE OLIVEIRA 50%
48 KAREN AUGUSTA FRANCISCO DE FREITAS 60%
49 KAUAN PEREIRA MENDES 55%
50 KETHIANY ARIADNE DE SOUZA VIEIRA CAMARGO 45%
51 LAÍS FERNANDA QUEVEM GIRALDELI 40%
52 LARISSA FERNANDA ALVES DE CARVALHO 50%
53 LETICIA CAMILY ARTIOLI 45%
54 LÍVIA BIANCHI SOBRINHO DEGAND 35%
55 LOHANA ISABELE R. STELER 40%
56 LORREYNE KATHENIN CUERVA DA SILVA 45%
57 LUANA CAROLINE CAMARA SERNI 40%
58 LUANA TAYNA ALVES TOLEDO 40%
59 LUCAS DE ALMEIDA FRANÇA 60%
60 LUCAS DONIZETE CLAVISO 60%
61 LUIS FERNANDO BRUNAIKOVICS LIMONGIA 55%
62 MANOELLY FERNANDA DOMINGUES SERAFIM 35%
63 MARCELA ALVES GAMA MACEDO 65%
64 MARCELA CAROLINE DE OLIVEIRA GUIMARÃES 50%
65 MARIA EDUARDA DE CAMARGO 40%
66 MARIA EDUARDA TEODORO RAMOS 40%
67 MARIA LAURA DE LIMA VIANA 45%
68 MARIANE SOARES EMILIO 60%
69 MATEUS LOPES ANDREOLI 65%
70 MATHEUS MARSON 40%
71 MAYNARA FERNANDA CARMONE FACIOLI 35%
72 NATALIA BASSETTO CORRÊA DA SILVA 60%
73 NATALIA CAMARGO CUNHA 35%
74 NATÁLIA DE PAULA MEDEIROS 55%
75 NATÁLIA FLORIANO FACONTI 65%
76 NATHÁLIA ANDRADE 50%
77 NATHALIA BATISTA ARAUJO 35%
78 NATHALIA JACOMIN 60%
79 NATHAN ALEXANDRE VALERIO PAES 40%
80 NIOMARA CRISTINA AUGUSTO 60%
81 PAMELA GABRIELA CALIXTO 45%
82 PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE MEDEIROS 50%
83 PRISCILA DOS SANTOS 45%
84 RAFAEL DE LIMA MOURA 65%
85 RAFAEL PAES TEODORO 65%
86 RAIANY CRISTINE VENANCIO AIRES 55%
87 REBECA COSTA JANUARIO 35%
88 REGIANE KELLER FERNANDES 40%
89 RUAN GABRIEL DE CARVALHO FIDELES 40%
90 SARAH PAOLA LEITE DE ANDRADE 45%
91 STEPHANY POLLI 45%
92 TALITA RENATA APARECIDA DO CARMO 55%
93 VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES 40%
94 VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES 65%
95 VINICIUS MATHEUS BRANCO SERAFIM 35%
96 VITOR DE ANDRADE CARVALHO 60%
97 WELLINGTON GABRIEL DA SILVA SOUZA 55%
98 WESLEY GABRIEL DOS SANTOS 50%
99 YONÁ SCARMAGNANI 40%

 