Prefeitura de Botucatu divulga a lista de estudantes aprovados para o PAE

A Prefeitura Municipal de Botucatu, por meio da Assessoria de Políticas de Inclusão, divulgou nesta terça-feira, 16, a lista de contemplados pelo Programa de Auxílio ao Estudante (PAE). As informações são referentes ao exercício de 2021.
“Conforme deliberação da Comissão de Classificação instituída pela portaria nº 12202/2.021, foi fixado custo médio por destino do transporte, à partir da média aritmética dos valores apresentados pelos estudantes inscritos, considerando o destino e periodicidade do transporte”, diz a pulicação.
Fica estabelecido o valor médio por destino conforme tabela abaixo:
|DESTINO
|VALOR
|AVARÉ
|R$ 486,86
|BAURU
|R$ 473,52
|APARECIDA DE SÃO MANUEL
|R$ 327,61
|SÃO MANUEL
|R$ 301.83
O PAE contemplou estudantes com renda familiar de até três salários mínimos nacional, fixando um percentual de concessão de 35% a 65% do custo médio por destino, em função da renda per capta.
Seguem os valores por destino conforme tabela abaixo:
|DESTINO
|PREÇO MÉDIO DO DESTINO
|PERCENTUAL DE CONCESSÃO
|VALOR MENSAL
|VALOR SEMESTRAL
|VALOR ANUAL
|AVARÉ
|R$ 486,86
|65%
|R$ 316,45
|R$ 1.898,75
|R$ 3.797,50
|60%
|R$ 292,11
|R$ 1.752,69
|R$ 3.505,39
|55%
|R$ 267,77
|R$ 1.606,63
|R$ 3.213,27
|50%
|R$ 243,43
|R$ 1.460,58
|R$ 2.921,16
|45%
|R$ 219,08
|R$ 1.314,52
|R$ 2.629,04
|40%
|R$ 194,74
|R$ 1.162,46
|R$ 2.336,92
|35%
|R$ 170,40
|R$ 1.022,40
|R$ 2.044,81
|DESTINO
|PREÇO MÉDIO DO DESTINO
|PERCENTUAL DE CONCESSÃO
|VALOR MENSAL
|VALOR SEMESTRAL
|VALOR ANUAL
|BAURU
|R$ 473,52
|65%
|R$ 307,68
|R$ 1.846,68
|R$ 3.693,36
|60%
|R$ 284,11
|R$ 1.704,67
|R$ 3.409,34
|55%
|R$ 260,43
|R$ 1.562,61
|R$ 3.125,23
|50%
|R$ 236,76
|R$ 1.420,56
|R$ 2.841,12
|45%
|R$ 213,08
|R$ 1.278,50
|R$ 2.557,00
|40%
|R$ 189,40
|R$ 1.136,44
|R$ 2.272,89
|35%
|R$ 165,73
|R$ 994,39
|R$ 1.988,78
|DESTINO
|PREÇO MÉDIO DO DESTINO
|PERCENTUAL DE CONCESSÃO
|VALOR MENSAL
|VALOR SEMESTRAL
|VALOR ANUAL
|APARECIDA DE SÃO MANUEL
|R$ 327,61
|65%
|R$ 212,94
|R$ 1.277,67
|R$ 2.555,35
|60%
|R$ 196,56
|R$ 1.179,39
|R$ 2.358,79
|55%
|R$ 180,18
|R$ 1.081,11
|R$ 2.166,22
|50%
|R$ 163,80
|R$ 982,83
|R$ 1.965,66
|45%
|R$ 147,42
|R$ 884,54
|R$ 1.769,09
|40%
|R$ 131,04
|R$ 786,28
|R$ 1.572,52
|35%
|R$ 114,66
|R$ 687,98
|R$ 1.375,96
|DESTINO
|PREÇO MÉDIO DO DESTINO
|PERCENTUAL DE CONCESSÃO
|VALOR MENSAL
|VALOR SEMESTRAL
|VALOR ANUAL
|SÃO MANUEL
|R$ 301,83
|65%
|R$ 196,18
|R$ 1.177,13
|R$ 2.354,27
|60%
|R$ 181,09
|R$ 1.086,58
|R$ 2.173,17
|55%
|R$ 166,00
|R$ 996,03
|R$ 1.992,07
|50%
|R$ 150,91
|R$ 905,49
|R$ 1.810,98
|45%
|R$ 135,82
|R$ 814,94
|R$ 1.629,88
|40%
|R$ 120,73
|R$ 724,39
|R$ 1.448,78
|35%
|R$ 105,63
|R$ 633,78
|R$ 1.267,56
O depósito será creditado em conta bancária em nome do próprio Estudante, no mês em que o mesmo apresentar documento comprovando o retorno às aulas presenciais.
Lembrando que o estudante que for contemplado, e que ainda não apresentou seu comprovante de matrícula, deverá apresentar na Assessoria Políticas de Inclusão, na Avenida Rafael Serra nª 460, Bairro Alto, até dia 31 / 03 /2021, para que este possa receber o crédito em sua conta, a partir do mês que for confirmado o retorno de suas aulas presenciais, através de documento fornecido pela Faculdade ( para estudantes de graduação) e ou pela escola do Ensino Médio Integrado ( para estudantes do ensino técnico integrado).
Lista de Alunos contemplados pelo PAE 2.020:
|01
|ALICE VASSELUCCI DESTRO
|55%
|02
|ALINE ZANNI FERNANDES
|35%
|03
|AMANDA LETICIA FRASSETTO
|50%
|04
|ANA BEATRIZ CORREIA GOMES DA SILVA
|65%
|05
|ANA BEATRIZ LIMA RABELO
|55%
|06
|ANA JULIA SARTO IAIZ
|55%
|07
|ANDRÉ JÚNIOR SOARES DOS SANTOS
|60%
|08
|BRUNO EDUARDO MARCOS DA SILVA
|60%
|09
|BRUNO SABATINI DE OLIVEIRA
|60%
|10
|CAIO JOSÉ RIBEIRO DA SILVA
|65%
|11
|CAROLYNE ALVES DE LIMA
|45%
|12
|DANIEL HENRIQUE DA SILVA COSTA
|65%
|13
|DEIVIDH MESSIAS IVALE EVANGELISTA
|65%
|14
|EMERSON DE PAIVA SIQUEIRA
|35%
|15
|EVELIN NICOLI DA SILVA
|35%
|16
|EVELYN CAROLINE ROMERO MANCILLA
|40%
|17
|EVELYN SANTOS DA CONCEIÇÃO
|35%
|18
|EVERTON NUNES PEREIRA
|45%
|19
|FABRÍCIO CESAR PIRES
|35%
|20
|FELIPE DE BARROS BERTO
|40%
|21
|FERNANDA APARECIDA DA SILVA PROCÓPIO
|60%
|22
|GABRIEL APARECIDO BULGARI
|40%
|23
|GABRIEL SABATINI DE OLIVEIRA
|60%
|24
|GABRIELA CAMPOS VIEIRA NUNES
|55%
|25
|GABRIELLA DA SILVA CAETANO
|55%
|26
|GABRIELLE NICOLLE PINTO DE SOUZA
|55%
|27
|GEOVANA CRISTINA RIBEIRO LIMA
|40%
|28
|GÉSSICA KARINA LOPES
|60%
|29
|GIOVANA CAROLINE FOGAÇA OLIMPIO
|40%
|30
|GIOVANNA TELES DA SILVA
|50%
|31
|GIOVANNA TRINDADE ROSSI
|55%
|32
|GRAZIELE DE OLIVEIRA GALVÃO
|50%
|33
|GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS
|40%
|34
|HECTOR RODER MEIRA
|65%
|35
|INGRID FONTINI
|35%
|36
|ISABELA CAROLINE CORREA CAMARGO
|60%
|37
|ISABELLE CORRÊA MATHEUS
|55%
|38
|JAMES EDUARD CAMPOS E SANT ANNA
|60%
|39
|JESSICA RODRIGUES PIMENTEL
|35%
|40
|JOÃO CARLOS NASCIMENTO BRAIDO
|60%
|41
|JOÃO PEDRO OLIVEIRA DE MELO
|65%
|42
|JOÃO PEDRO PAULETTI CUSTODIO DA SILVA
|55%
|43
|JORGE FERNANDO ALVES PINHEIRO FRIGATO
|50%
|44
|JOSÉ HENRIQUE CORRÊA LEITE
|40%
|45
|JOSÉ WESLEY DE LIMA SILVA
|65%
|46
|JÚLIA GABRIELE DE OLIVEIRA PIVA
|50%
|47
|JULIA PICININ DE OLIVEIRA
|50%
|48
|KAREN AUGUSTA FRANCISCO DE FREITAS
|60%
|49
|KAUAN PEREIRA MENDES
|55%
|50
|KETHIANY ARIADNE DE SOUZA VIEIRA CAMARGO
|45%
|51
|LAÍS FERNANDA QUEVEM GIRALDELI
|40%
|52
|LARISSA FERNANDA ALVES DE CARVALHO
|50%
|53
|LETICIA CAMILY ARTIOLI
|45%
|54
|LÍVIA BIANCHI SOBRINHO DEGAND
|35%
|55
|LOHANA ISABELE R. STELER
|40%
|56
|LORREYNE KATHENIN CUERVA DA SILVA
|45%
|57
|LUANA CAROLINE CAMARA SERNI
|40%
|58
|LUANA TAYNA ALVES TOLEDO
|40%
|59
|LUCAS DE ALMEIDA FRANÇA
|60%
|60
|LUCAS DONIZETE CLAVISO
|60%
|61
|LUIS FERNANDO BRUNAIKOVICS LIMONGIA
|55%
|62
|MANOELLY FERNANDA DOMINGUES SERAFIM
|35%
|63
|MARCELA ALVES GAMA MACEDO
|65%
|64
|MARCELA CAROLINE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
|50%
|65
|MARIA EDUARDA DE CAMARGO
|40%
|66
|MARIA EDUARDA TEODORO RAMOS
|40%
|67
|MARIA LAURA DE LIMA VIANA
|45%
|68
|MARIANE SOARES EMILIO
|60%
|69
|MATEUS LOPES ANDREOLI
|65%
|70
|MATHEUS MARSON
|40%
|71
|MAYNARA FERNANDA CARMONE FACIOLI
|35%
|72
|NATALIA BASSETTO CORRÊA DA SILVA
|60%
|73
|NATALIA CAMARGO CUNHA
|35%
|74
|NATÁLIA DE PAULA MEDEIROS
|55%
|75
|NATÁLIA FLORIANO FACONTI
|65%
|76
|NATHÁLIA ANDRADE
|50%
|77
|NATHALIA BATISTA ARAUJO
|35%
|78
|NATHALIA JACOMIN
|60%
|79
|NATHAN ALEXANDRE VALERIO PAES
|40%
|80
|NIOMARA CRISTINA AUGUSTO
|60%
|81
|PAMELA GABRIELA CALIXTO
|45%
|82
|PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE MEDEIROS
|50%
|83
|PRISCILA DOS SANTOS
|45%
|84
|RAFAEL DE LIMA MOURA
|65%
|85
|RAFAEL PAES TEODORO
|65%
|86
|RAIANY CRISTINE VENANCIO AIRES
|55%
|87
|REBECA COSTA JANUARIO
|35%
|88
|REGIANE KELLER FERNANDES
|40%
|89
|RUAN GABRIEL DE CARVALHO FIDELES
|40%
|90
|SARAH PAOLA LEITE DE ANDRADE
|45%
|91
|STEPHANY POLLI
|45%
|92
|TALITA RENATA APARECIDA DO CARMO
|55%
|93
|VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES
|40%
|94
|VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES
|65%
|95
|VINICIUS MATHEUS BRANCO SERAFIM
|35%
|96
|VITOR DE ANDRADE CARVALHO
|60%
|97
|WELLINGTON GABRIEL DA SILVA SOUZA
|55%
|98
|WESLEY GABRIEL DOS SANTOS
|50%
|99
|YONÁ SCARMAGNANI
|40%