Prefeitura de Botucatu divulga lista de contemplados do Programa de Auxílio ao Estudante (PAE)

Educação Prefeitura de Botucatu divulga lista de contemplados do Programa de Auxílio ao Estudante (PAE) 29 março 2022

As informações abaixo referem-se ao exercício de 2022.

A Prefeitura Municipal de Botucatu, através da Assessoria de Políticas de Inclusão torna pública a lista de contemplados pelo Programa de Auxílio ao Estudante (PAE).

Conforme deliberação da Comissão de Classificação instituída pela Portaria nº 11589/2022, foi fixado custo médio por destino do transporte, com cálculo médio dos valores apresentados pelos estudantes inscritos, considerando o destino e periodicidade do transporte. Assim, fica estabelecido o valor médio por destino conforme tabela abaixo:

DestinoValor
AvaréR$ 520,94
BauruR$ 506,66
Aparecida de São ManuelR$ 350,54
São ManuelR$ 322,95

O PAE contemplou estudantes com renda familiar de até três salários mínimos nacional, fixando um percentual de concessão de 35% a 65% do custo médio por destino, em função da renda per capta, conforme tabela:

DESTINOPREÇO MÉDIO DO DESTINOPERCENTUAL DE CONCESSÃOVALOR MENSALVALOR SEMESTRALVALOR ANUAL
AvaréR$ 520,9465%R$ 338,61R$ 2.031,66R$ 4.063,33
60%R$ 312,56R$ 1.875,38R$ 3.750,76
55%R$ 286,51R$ 1.719,10R$ 3.438,20
50%R$ 260,47R$ 1.562,82R$ 3.125,64
45%R$ 234,42R$ 1.406,53R$ 2.813,07
40%R$ 208,37R$ 1.250,25R$ 2.500,51
35%R$ 182,32R$ 1.093,97R$ 2.187,94
DESTINOPREÇO MÉDIO DO DESTINOPERCENTUAL DE CONCESSÃOVALOR MENSALVALOR SEMESTRALVALOR ANUAL
BauruR$ 506,6665%R$ 329,32R$ 2.031,61R$ 3.951,94
60%R$ 303,99R$ 1.719,10R$ 3.647,95
55%R$ 278,66R$ 1.671,97R$ 3.343,95
50%R$ 253,33R$ 1.519,98R$ 3039,96
45%R$ 227,99R$ 1.367,98R$ 2735,96
40%R$ 202,66R$ 1.215,98R$ 2.431,96
35%R$ 177,33R$ 1.063,98R$ 2.127,97
DESTINOPREÇO MÉDIO DO DESTINOPERCENTUAL DE CONCESSÃOVALOR MENSALVALOR SEMESTRALVALOR ANUAL
Aparecida de São ManuelR$ 350,5465%R$ 227,85R$ 1.367,10R$ 2.734,21
60%R$ 210,32R$ 1.261,94R$ 2.523,88
55%R$ 192,79R$ 1.156,78R$ 2.313,56
50%R$ 175,27R$ 1051,62R$ 2.103,24
45%R$ 157,74R$ 946,45R$ 1.892,91
40%R$ 140,21R$ 841,29R$ 1.682,59
35%R$ 122,68R$ 736,13R$ 1.472,26
DESTINOPREÇO MÉDIO DO DESTINOPERCENTUAL DE CONCESSÃOVALOR MENSALVALOR SEMESTRALVALOR ANUAL
São ManuelR$ 322,9565%R$ 209,91R$ 1.259,50R$ 2.519,01
60%R$ 193,77R$ 1.162,62R$ 2.325,24
55%R$ 177,62R$ 1.065,73R$ 2.131,47
50%R$ 161,47R$ 968,82R$ 1.937,64
45%R$ 145,32R$ 871,96R$ 1.743,93
40%R$ 129,18R$ 775,08R$ 1.550,16
35%R$ 113,03R$ 678,19R$ 1.356,39

O depósito será creditado em conta bancária em nome do próprio estudante, no mês de abril de 2.022, ressaltando que este compreenderá os valores alusivos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2.022. A partir do mês de maio, os depósitos serão realizados a cada mês
até atingir de dezembro.

Confira a lista de contemplados:

Nº e NOMEPERCENTUAL­
1          ALAN LIMA DE SOUZA55%
2          ALESSANDRO MORATO PEREIRA CARVALHO65%
3          ALEXSSANDRO PALADINO60%
4          ALICE CARMONA DE SA RIBEIRO65%
5          ALICE VASSELUCCI DESTRO65%
6          ALINE ZANNI FERNANDES65%
7          ANA FERREIRA NUNES DOS PRAZERES65%
8          ANA GABRIELA SPADOTTO65%
9          ANA PAULA DA SILVA PIRES50%
10        ANGELICA DEL VECHIO AMARO45%
11        BRUNO MATEUS CAROLINO CARDOSO65%
12        BRUNO SABATINI DE OLIVEIRA65%
13        CAROLINA AMÉRICO MASCHETTE50%
14        CAROLYNE ALVES DE LIMA50%
15        DAIANE CRISTINE DE LIMA55%
16        DANIEL HENRIQUE DA SILVA COSTA65%
17        DANIEL NUNES MELO55%
18        DIENE JÉSILIN RIBEIRO DE CAMARGO55%
19        ESTEFANY AIRES MARCELINO65%
20        EVERTON NUNES PEREIRA60%
21        FELIPE MATHEUS DOS SANTOS MACHADO50%
22        GABRIEL FELIPE OLIVEIRA DE PAULA50%
23        GABRIEL PAES DE ALMEIDA GOMES35%
24        GABRIEL PRADO BATISTA65%
25        GABRIEL SABATINI DE OLIVEIRA65%
26        GABRIELA CAMPOS VIEIRA NUNES55%
27        GABRIELA ROSA FERRARI PEREIRA45%
28        GABRIELLA DA SILVA CAETANO60%
29        GEOVANA CRISTINA RIBEIRO LIMA40%
30        GÉSSICA KARINA LOPES65%
31        GILBERTO SILVA RIBEIRO JUNIOR55%
32        GIOVANA BORGATTO PIQUERA60%
33        GIOVANNA TELES DA SILVA35%
34        GUSTAVO FERREIRA MARTINS DE SOUZA40%
35        HECTOR RODER MEIRA55%
36        HELENA CAROLINE GRACIO CONTE50%
37        ISABELLA NATÁLIA DE ABREU40%
38        ISABELLE CORRÊA MATHEUS50%
39        ISADORA MALVEIRA COSTA FREDERICO65%
40        JOÃO CARLOS NASCIMENTO BRAIDO55%
41        JOÃO EDUARDO ALVES FARAONI45%
42        JOÃO FELIPE S. PASSOA65%
43        JOÃO PEDRO PAES DE ALMEIDA35%
44        JOÃO PEDRO PAULETTI CUSTODIO DA SILVA65%
45        JOSÉ WESLEY DE LIMA SILVA65%
46        JULIA MIRA DUARTE65%
47        JULIA PICININ DE OLIVEIRA60%
48        KAIO DOMINGUES DA SILVA50%
49        KAOAN GABRIEL CARDOSO PEREIRA60%
50        KAUAN PEREIRA MENDES60%
51        KETHIANY ARIADNE DE SOUZA VIEIRA CAMARGO45%
52        KLEBER FELICIANO BERNARDINO JUNIOR60%
53        LAIS DE OLIVEIRA CARVALHO65%
54        LAÍS FERNANDA QUEVEM GIRALDELI40%
55        LARISSA FERNANDA ALVES DE CARVALHO60%
56        LARISSA KELLER CARNIETO60%
57        LAURA LOPES DA SILVA35%
58        LETICIA CAMILY ARTIOLI55%
59        LETÍCIA DE LIMA LÚCIO55%
60        LÍVIA GUIMARÃES FABRIS55%
61        LOHANA ISABELE R. STELER65%
62        LUANA TAYNA ALVES TOLEDO50%
63        LUCAS DE ALMEIDA FRANÇA65%
64        LUCAS DONIZETE CLAVISO55%
65        LUCAS HENRIQUE MIRANDA RUYZ60%
66        LUCAS SANTANA OLIVEIRA40%
67        MAIARA LEVINO DA SILVA45%
68        MANOELLY FERNANDA DOMINGUES SERAFIM35%
69        MARIA EDUARDA LINS DA SILVA35%
70        MARIA LAURA DE LIMA VIANA50%
71        MARIANE SOARES EMILIO65%
72        MARIELE BERNARDO DE OLIVEIRA55%
73        MATHEUS MARSON50%
74        MAYNARA FERNANDA CARMONE FACIOLI35%
75        MICHELLY APARECIDA BUCALAM65%
76        MIKAELE SANTOS GAMA60%
77        MURILO DE ABREU PEREIRA CRUZ60%
78        NAIRA LUARA CRUZ DE FARIA65%
79        NATALIA BASSETTO CORREA DA SILVA60%
80        NATÁLIA FLORIANO FACONTI65%
81        NICOLLY DE SOUZA ALVES DE OLIVEIRA65%
82        NIOMARA CRISTINA AUGUSTO45%
83        OSMAR GABRIEL DOS SANTOS60%
84        PERCIA CRISTINO DOS SANTOS65%
85        PIETRA BEATRIZ PADOVAN NETTO60%
86        PRISCILA DOS SANTOS55%
87        RAFAEL CÍCERO DE ARAUJO65%
88        RAFAEL DE LIMA MOURA65%
89        RAFAEL JULIANO CALORI55%
90        RAFAELA GALDINO OLIVEIRA35%
91        RAIANY CRISTINE VENANCIO AIRES60%
92        REBECA COSTA JANUARIO35%
93        REBECA LAURINDO VALARIO65%
94        SABRINA BATISTA HAMA65%
95        SÉRGIO RICARDO DE JESUS COVAS35%
96        TAÍS RODRIGUES LOPES65%
97        TATIANA CORRALES CAZURIAGA65%
98        VINICIUS MATHEUS BRANCO SERAFIM60%
99        VINICIUS OLIVEIRA LEITE35%
100      WESLEY GABRIEL DOS SANTOS60%
101      WILIAN ELITON RICARDO55%

Mais informações:

Assessoria Especial de Políticas de Inclusão

Avenida Raphael Serra, 460 – Vila Eny (no Centro de Inclusão, atrás do Ginásio Municipal de Esportes)

Telefone: (14) 3811-1521 ou 3811-1522

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