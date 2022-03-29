Prefeitura de Botucatu divulga lista de contemplados do Programa de Auxílio ao Estudante (PAE)

As informações abaixo referem-se ao exercício de 2022.
A Prefeitura Municipal de Botucatu, através da Assessoria de Políticas de Inclusão torna pública a lista de contemplados pelo Programa de Auxílio ao Estudante (PAE).
Conforme deliberação da Comissão de Classificação instituída pela Portaria nº 11589/2022, foi fixado custo médio por destino do transporte, com cálculo médio dos valores apresentados pelos estudantes inscritos, considerando o destino e periodicidade do transporte. Assim, fica estabelecido o valor médio por destino conforme tabela abaixo:
|Destino
|Valor
|Avaré
|R$ 520,94
|Bauru
|R$ 506,66
|Aparecida de São Manuel
|R$ 350,54
|São Manuel
|R$ 322,95
O PAE contemplou estudantes com renda familiar de até três salários mínimos nacional, fixando um percentual de concessão de 35% a 65% do custo médio por destino, em função da renda per capta, conforme tabela:
|DESTINO
|PREÇO MÉDIO DO DESTINO
|PERCENTUAL DE CONCESSÃO
|VALOR MENSAL
|VALOR SEMESTRAL
|VALOR ANUAL
|Avaré
|R$ 520,94
|65%
|R$ 338,61
|R$ 2.031,66
|R$ 4.063,33
|60%
|R$ 312,56
|R$ 1.875,38
|R$ 3.750,76
|55%
|R$ 286,51
|R$ 1.719,10
|R$ 3.438,20
|50%
|R$ 260,47
|R$ 1.562,82
|R$ 3.125,64
|45%
|R$ 234,42
|R$ 1.406,53
|R$ 2.813,07
|40%
|R$ 208,37
|R$ 1.250,25
|R$ 2.500,51
|35%
|R$ 182,32
|R$ 1.093,97
|R$ 2.187,94
|DESTINO
|PREÇO MÉDIO DO DESTINO
|PERCENTUAL DE CONCESSÃO
|VALOR MENSAL
|VALOR SEMESTRAL
|VALOR ANUAL
|Bauru
|R$ 506,66
|65%
|R$ 329,32
|R$ 2.031,61
|R$ 3.951,94
|60%
|R$ 303,99
|R$ 1.719,10
|R$ 3.647,95
|55%
|R$ 278,66
|R$ 1.671,97
|R$ 3.343,95
|50%
|R$ 253,33
|R$ 1.519,98
|R$ 3039,96
|45%
|R$ 227,99
|R$ 1.367,98
|R$ 2735,96
|40%
|R$ 202,66
|R$ 1.215,98
|R$ 2.431,96
|35%
|R$ 177,33
|R$ 1.063,98
|R$ 2.127,97
|DESTINO
|PREÇO MÉDIO DO DESTINO
|PERCENTUAL DE CONCESSÃO
|VALOR MENSAL
|VALOR SEMESTRAL
|VALOR ANUAL
|Aparecida de São Manuel
|R$ 350,54
|65%
|R$ 227,85
|R$ 1.367,10
|R$ 2.734,21
|60%
|R$ 210,32
|R$ 1.261,94
|R$ 2.523,88
|55%
|R$ 192,79
|R$ 1.156,78
|R$ 2.313,56
|50%
|R$ 175,27
|R$ 1051,62
|R$ 2.103,24
|45%
|R$ 157,74
|R$ 946,45
|R$ 1.892,91
|40%
|R$ 140,21
|R$ 841,29
|R$ 1.682,59
|35%
|R$ 122,68
|R$ 736,13
|R$ 1.472,26
|DESTINO
|PREÇO MÉDIO DO DESTINO
|PERCENTUAL DE CONCESSÃO
|VALOR MENSAL
|VALOR SEMESTRAL
|VALOR ANUAL
|São Manuel
|R$ 322,95
|65%
|R$ 209,91
|R$ 1.259,50
|R$ 2.519,01
|60%
|R$ 193,77
|R$ 1.162,62
|R$ 2.325,24
|55%
|R$ 177,62
|R$ 1.065,73
|R$ 2.131,47
|50%
|R$ 161,47
|R$ 968,82
|R$ 1.937,64
|45%
|R$ 145,32
|R$ 871,96
|R$ 1.743,93
|40%
|R$ 129,18
|R$ 775,08
|R$ 1.550,16
|35%
|R$ 113,03
|R$ 678,19
|R$ 1.356,39
O depósito será creditado em conta bancária em nome do próprio estudante, no mês de abril de 2.022, ressaltando que este compreenderá os valores alusivos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2.022. A partir do mês de maio, os depósitos serão realizados a cada mês
até atingir de dezembro.
Confira a lista de contemplados:
|Nº e NOME
|PERCENTUAL
|1 ALAN LIMA DE SOUZA
|55%
|2 ALESSANDRO MORATO PEREIRA CARVALHO
|65%
|3 ALEXSSANDRO PALADINO
|60%
|4 ALICE CARMONA DE SA RIBEIRO
|65%
|5 ALICE VASSELUCCI DESTRO
|65%
|6 ALINE ZANNI FERNANDES
|65%
|7 ANA FERREIRA NUNES DOS PRAZERES
|65%
|8 ANA GABRIELA SPADOTTO
|65%
|9 ANA PAULA DA SILVA PIRES
|50%
|10 ANGELICA DEL VECHIO AMARO
|45%
|11 BRUNO MATEUS CAROLINO CARDOSO
|65%
|12 BRUNO SABATINI DE OLIVEIRA
|65%
|13 CAROLINA AMÉRICO MASCHETTE
|50%
|14 CAROLYNE ALVES DE LIMA
|50%
|15 DAIANE CRISTINE DE LIMA
|55%
|16 DANIEL HENRIQUE DA SILVA COSTA
|65%
|17 DANIEL NUNES MELO
|55%
|18 DIENE JÉSILIN RIBEIRO DE CAMARGO
|55%
|19 ESTEFANY AIRES MARCELINO
|65%
|20 EVERTON NUNES PEREIRA
|60%
|21 FELIPE MATHEUS DOS SANTOS MACHADO
|50%
|22 GABRIEL FELIPE OLIVEIRA DE PAULA
|50%
|23 GABRIEL PAES DE ALMEIDA GOMES
|35%
|24 GABRIEL PRADO BATISTA
|65%
|25 GABRIEL SABATINI DE OLIVEIRA
|65%
|26 GABRIELA CAMPOS VIEIRA NUNES
|55%
|27 GABRIELA ROSA FERRARI PEREIRA
|45%
|28 GABRIELLA DA SILVA CAETANO
|60%
|29 GEOVANA CRISTINA RIBEIRO LIMA
|40%
|30 GÉSSICA KARINA LOPES
|65%
|31 GILBERTO SILVA RIBEIRO JUNIOR
|55%
|32 GIOVANA BORGATTO PIQUERA
|60%
|33 GIOVANNA TELES DA SILVA
|35%
|34 GUSTAVO FERREIRA MARTINS DE SOUZA
|40%
|35 HECTOR RODER MEIRA
|55%
|36 HELENA CAROLINE GRACIO CONTE
|50%
|37 ISABELLA NATÁLIA DE ABREU
|40%
|38 ISABELLE CORRÊA MATHEUS
|50%
|39 ISADORA MALVEIRA COSTA FREDERICO
|65%
|40 JOÃO CARLOS NASCIMENTO BRAIDO
|55%
|41 JOÃO EDUARDO ALVES FARAONI
|45%
|42 JOÃO FELIPE S. PASSOA
|65%
|43 JOÃO PEDRO PAES DE ALMEIDA
|35%
|44 JOÃO PEDRO PAULETTI CUSTODIO DA SILVA
|65%
|45 JOSÉ WESLEY DE LIMA SILVA
|65%
|46 JULIA MIRA DUARTE
|65%
|47 JULIA PICININ DE OLIVEIRA
|60%
|48 KAIO DOMINGUES DA SILVA
|50%
|49 KAOAN GABRIEL CARDOSO PEREIRA
|60%
|50 KAUAN PEREIRA MENDES
|60%
|51 KETHIANY ARIADNE DE SOUZA VIEIRA CAMARGO
|45%
|52 KLEBER FELICIANO BERNARDINO JUNIOR
|60%
|53 LAIS DE OLIVEIRA CARVALHO
|65%
|54 LAÍS FERNANDA QUEVEM GIRALDELI
|40%
|55 LARISSA FERNANDA ALVES DE CARVALHO
|60%
|56 LARISSA KELLER CARNIETO
|60%
|57 LAURA LOPES DA SILVA
|35%
|58 LETICIA CAMILY ARTIOLI
|55%
|59 LETÍCIA DE LIMA LÚCIO
|55%
|60 LÍVIA GUIMARÃES FABRIS
|55%
|61 LOHANA ISABELE R. STELER
|65%
|62 LUANA TAYNA ALVES TOLEDO
|50%
|63 LUCAS DE ALMEIDA FRANÇA
|65%
|64 LUCAS DONIZETE CLAVISO
|55%
|65 LUCAS HENRIQUE MIRANDA RUYZ
|60%
|66 LUCAS SANTANA OLIVEIRA
|40%
|67 MAIARA LEVINO DA SILVA
|45%
|68 MANOELLY FERNANDA DOMINGUES SERAFIM
|35%
|69 MARIA EDUARDA LINS DA SILVA
|35%
|70 MARIA LAURA DE LIMA VIANA
|50%
|71 MARIANE SOARES EMILIO
|65%
|72 MARIELE BERNARDO DE OLIVEIRA
|55%
|73 MATHEUS MARSON
|50%
|74 MAYNARA FERNANDA CARMONE FACIOLI
|35%
|75 MICHELLY APARECIDA BUCALAM
|65%
|76 MIKAELE SANTOS GAMA
|60%
|77 MURILO DE ABREU PEREIRA CRUZ
|60%
|78 NAIRA LUARA CRUZ DE FARIA
|65%
|79 NATALIA BASSETTO CORREA DA SILVA
|60%
|80 NATÁLIA FLORIANO FACONTI
|65%
|81 NICOLLY DE SOUZA ALVES DE OLIVEIRA
|65%
|82 NIOMARA CRISTINA AUGUSTO
|45%
|83 OSMAR GABRIEL DOS SANTOS
|60%
|84 PERCIA CRISTINO DOS SANTOS
|65%
|85 PIETRA BEATRIZ PADOVAN NETTO
|60%
|86 PRISCILA DOS SANTOS
|55%
|87 RAFAEL CÍCERO DE ARAUJO
|65%
|88 RAFAEL DE LIMA MOURA
|65%
|89 RAFAEL JULIANO CALORI
|55%
|90 RAFAELA GALDINO OLIVEIRA
|35%
|91 RAIANY CRISTINE VENANCIO AIRES
|60%
|92 REBECA COSTA JANUARIO
|35%
|93 REBECA LAURINDO VALARIO
|65%
|94 SABRINA BATISTA HAMA
|65%
|95 SÉRGIO RICARDO DE JESUS COVAS
|35%
|96 TAÍS RODRIGUES LOPES
|65%
|97 TATIANA CORRALES CAZURIAGA
|65%
|98 VINICIUS MATHEUS BRANCO SERAFIM
|60%
|99 VINICIUS OLIVEIRA LEITE
|35%
|100 WESLEY GABRIEL DOS SANTOS
|60%
|101 WILIAN ELITON RICARDO
|55%
Mais informações:
Assessoria Especial de Políticas de Inclusão
Avenida Raphael Serra, 460 – Vila Eny (no Centro de Inclusão, atrás do Ginásio Municipal de Esportes)
Telefone: (14) 3811-1521 ou 3811-1522Compartilhe esta notícia