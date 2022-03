Prefeitura de Botucatu divulga lista de contemplados do Programa de Auxílio ao Estudante (PAE)

As informações abaixo referem-se ao exercício de 2022.

A Prefeitura Municipal de Botucatu, através da Assessoria de Políticas de Inclusão torna pública a lista de contemplados pelo Programa de Auxílio ao Estudante (PAE).



Conforme deliberação da Comissão de Classificação instituída pela Portaria nº 11589/2022, foi fixado custo médio por destino do transporte, com cálculo médio dos valores apresentados pelos estudantes inscritos, considerando o destino e periodicidade do transporte. Assim, fica estabelecido o valor médio por destino conforme tabela abaixo:

Destino Valor Avaré R$ 520,94 Bauru R$ 506,66 Aparecida de São Manuel R$ 350,54 São Manuel R$ 322,95

O PAE contemplou estudantes com renda familiar de até três salários mínimos nacional, fixando um percentual de concessão de 35% a 65% do custo médio por destino, em função da renda per capta, conforme tabela:

DESTINO PREÇO MÉDIO DO DESTINO PERCENTUAL DE CONCESSÃO VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL Avaré R$ 520,94 65% R$ 338,61 R$ 2.031,66 R$ 4.063,33 60% R$ 312,56 R$ 1.875,38 R$ 3.750,76 55% R$ 286,51 R$ 1.719,10 R$ 3.438,20 50% R$ 260,47 R$ 1.562,82 R$ 3.125,64 45% R$ 234,42 R$ 1.406,53 R$ 2.813,07 40% R$ 208,37 R$ 1.250,25 R$ 2.500,51 35% R$ 182,32 R$ 1.093,97 R$ 2.187,94

DESTINO PREÇO MÉDIO DO DESTINO PERCENTUAL DE CONCESSÃO VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL Bauru R$ 506,66 65% R$ 329,32 R$ 2.031,61 R$ 3.951,94 60% R$ 303,99 R$ 1.719,10 R$ 3.647,95 55% R$ 278,66 R$ 1.671,97 R$ 3.343,95 50% R$ 253,33 R$ 1.519,98 R$ 3039,96 45% R$ 227,99 R$ 1.367,98 R$ 2735,96 40% R$ 202,66 R$ 1.215,98 R$ 2.431,96 35% R$ 177,33 R$ 1.063,98 R$ 2.127,97

DESTINO PREÇO MÉDIO DO DESTINO PERCENTUAL DE CONCESSÃO VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL Aparecida de São Manuel R$ 350,54 65% R$ 227,85 R$ 1.367,10 R$ 2.734,21 60% R$ 210,32 R$ 1.261,94 R$ 2.523,88 55% R$ 192,79 R$ 1.156,78 R$ 2.313,56 50% R$ 175,27 R$ 1051,62 R$ 2.103,24 45% R$ 157,74 R$ 946,45 R$ 1.892,91 40% R$ 140,21 R$ 841,29 R$ 1.682,59 35% R$ 122,68 R$ 736,13 R$ 1.472,26

DESTINO PREÇO MÉDIO DO DESTINO PERCENTUAL DE CONCESSÃO VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL São Manuel R$ 322,95 65% R$ 209,91 R$ 1.259,50 R$ 2.519,01 60% R$ 193,77 R$ 1.162,62 R$ 2.325,24 55% R$ 177,62 R$ 1.065,73 R$ 2.131,47 50% R$ 161,47 R$ 968,82 R$ 1.937,64 45% R$ 145,32 R$ 871,96 R$ 1.743,93 40% R$ 129,18 R$ 775,08 R$ 1.550,16 35% R$ 113,03 R$ 678,19 R$ 1.356,39

O depósito será creditado em conta bancária em nome do próprio estudante, no mês de abril de 2.022, ressaltando que este compreenderá os valores alusivos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2.022. A partir do mês de maio, os depósitos serão realizados a cada mês

até atingir de dezembro.

Confira a lista de contemplados:

Nº e NOME PERCENTUAL­ 1 ALAN LIMA DE SOUZA 55% 2 ALESSANDRO MORATO PEREIRA CARVALHO 65% 3 ALEXSSANDRO PALADINO 60% 4 ALICE CARMONA DE SA RIBEIRO 65% 5 ALICE VASSELUCCI DESTRO 65% 6 ALINE ZANNI FERNANDES 65% 7 ANA FERREIRA NUNES DOS PRAZERES 65% 8 ANA GABRIELA SPADOTTO 65% 9 ANA PAULA DA SILVA PIRES 50% 10 ANGELICA DEL VECHIO AMARO 45% 11 BRUNO MATEUS CAROLINO CARDOSO 65% 12 BRUNO SABATINI DE OLIVEIRA 65% 13 CAROLINA AMÉRICO MASCHETTE 50% 14 CAROLYNE ALVES DE LIMA 50% 15 DAIANE CRISTINE DE LIMA 55% 16 DANIEL HENRIQUE DA SILVA COSTA 65% 17 DANIEL NUNES MELO 55% 18 DIENE JÉSILIN RIBEIRO DE CAMARGO 55% 19 ESTEFANY AIRES MARCELINO 65% 20 EVERTON NUNES PEREIRA 60% 21 FELIPE MATHEUS DOS SANTOS MACHADO 50% 22 GABRIEL FELIPE OLIVEIRA DE PAULA 50% 23 GABRIEL PAES DE ALMEIDA GOMES 35% 24 GABRIEL PRADO BATISTA 65% 25 GABRIEL SABATINI DE OLIVEIRA 65% 26 GABRIELA CAMPOS VIEIRA NUNES 55% 27 GABRIELA ROSA FERRARI PEREIRA 45% 28 GABRIELLA DA SILVA CAETANO 60% 29 GEOVANA CRISTINA RIBEIRO LIMA 40% 30 GÉSSICA KARINA LOPES 65% 31 GILBERTO SILVA RIBEIRO JUNIOR 55% 32 GIOVANA BORGATTO PIQUERA 60% 33 GIOVANNA TELES DA SILVA 35% 34 GUSTAVO FERREIRA MARTINS DE SOUZA 40% 35 HECTOR RODER MEIRA 55% 36 HELENA CAROLINE GRACIO CONTE 50% 37 ISABELLA NATÁLIA DE ABREU 40% 38 ISABELLE CORRÊA MATHEUS 50% 39 ISADORA MALVEIRA COSTA FREDERICO 65% 40 JOÃO CARLOS NASCIMENTO BRAIDO 55% 41 JOÃO EDUARDO ALVES FARAONI 45% 42 JOÃO FELIPE S. PASSOA 65% 43 JOÃO PEDRO PAES DE ALMEIDA 35% 44 JOÃO PEDRO PAULETTI CUSTODIO DA SILVA 65% 45 JOSÉ WESLEY DE LIMA SILVA 65% 46 JULIA MIRA DUARTE 65% 47 JULIA PICININ DE OLIVEIRA 60% 48 KAIO DOMINGUES DA SILVA 50% 49 KAOAN GABRIEL CARDOSO PEREIRA 60% 50 KAUAN PEREIRA MENDES 60% 51 KETHIANY ARIADNE DE SOUZA VIEIRA CAMARGO 45% 52 KLEBER FELICIANO BERNARDINO JUNIOR 60% 53 LAIS DE OLIVEIRA CARVALHO 65% 54 LAÍS FERNANDA QUEVEM GIRALDELI 40% 55 LARISSA FERNANDA ALVES DE CARVALHO 60% 56 LARISSA KELLER CARNIETO 60% 57 LAURA LOPES DA SILVA 35% 58 LETICIA CAMILY ARTIOLI 55% 59 LETÍCIA DE LIMA LÚCIO 55% 60 LÍVIA GUIMARÃES FABRIS 55% 61 LOHANA ISABELE R. STELER 65% 62 LUANA TAYNA ALVES TOLEDO 50% 63 LUCAS DE ALMEIDA FRANÇA 65% 64 LUCAS DONIZETE CLAVISO 55% 65 LUCAS HENRIQUE MIRANDA RUYZ 60% 66 LUCAS SANTANA OLIVEIRA 40% 67 MAIARA LEVINO DA SILVA 45% 68 MANOELLY FERNANDA DOMINGUES SERAFIM 35% 69 MARIA EDUARDA LINS DA SILVA 35% 70 MARIA LAURA DE LIMA VIANA 50% 71 MARIANE SOARES EMILIO 65% 72 MARIELE BERNARDO DE OLIVEIRA 55% 73 MATHEUS MARSON 50% 74 MAYNARA FERNANDA CARMONE FACIOLI 35% 75 MICHELLY APARECIDA BUCALAM 65% 76 MIKAELE SANTOS GAMA 60% 77 MURILO DE ABREU PEREIRA CRUZ 60% 78 NAIRA LUARA CRUZ DE FARIA 65% 79 NATALIA BASSETTO CORREA DA SILVA 60% 80 NATÁLIA FLORIANO FACONTI 65% 81 NICOLLY DE SOUZA ALVES DE OLIVEIRA 65% 82 NIOMARA CRISTINA AUGUSTO 45% 83 OSMAR GABRIEL DOS SANTOS 60% 84 PERCIA CRISTINO DOS SANTOS 65% 85 PIETRA BEATRIZ PADOVAN NETTO 60% 86 PRISCILA DOS SANTOS 55% 87 RAFAEL CÍCERO DE ARAUJO 65% 88 RAFAEL DE LIMA MOURA 65% 89 RAFAEL JULIANO CALORI 55% 90 RAFAELA GALDINO OLIVEIRA 35% 91 RAIANY CRISTINE VENANCIO AIRES 60% 92 REBECA COSTA JANUARIO 35% 93 REBECA LAURINDO VALARIO 65% 94 SABRINA BATISTA HAMA 65% 95 SÉRGIO RICARDO DE JESUS COVAS 35% 96 TAÍS RODRIGUES LOPES 65% 97 TATIANA CORRALES CAZURIAGA 65% 98 VINICIUS MATHEUS BRANCO SERAFIM 60% 99 VINICIUS OLIVEIRA LEITE 35% 100 WESLEY GABRIEL DOS SANTOS 60% 101 WILIAN ELITON RICARDO 55%

Mais informações:

Assessoria Especial de Políticas de Inclusão

Avenida Raphael Serra, 460 – Vila Eny (no Centro de Inclusão, atrás do Ginásio Municipal de Esportes)

Telefone: (14) 3811-1521 ou 3811-1522

