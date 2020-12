Prefeitura apresenta 16 novos ônibus da frota do transporte escolar em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu, apresentou na manhã desta quarta-feira, 16, os 16 novos ônibus da frota do Transporte Escolar Municipal adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação. Cada veículo possui capacidade para transportar 50 alunos sentados com todos os requisitos e equipamentos necessários para circular tanto na área urbana quanto nas estradas rurais do município.

Os novos veículos, modelo Apache Vip 4ª geração, foram fabricados pela empresa botucatuense Caio Induscar. Dos 16, 11 foram adquiridos no último mês e os outros 5 no início de 2020, e que ainda não foram utilizados por conta da suspensão das aulas.

“Mesmo com a pausa nas aulas por conta da pandemia, não paramos de pensar nas crianças e investir naquilo que oferece à elas mais conforto e segurança. Esses 16 novos veículos vão transportá-las dessa forma para que tenham ainda melhores condições de aprendizado”, disse o Prefeito Mário Pardini.

Além do investimento em novos veículos, semestralmente a Educação realiza a manutenção preventiva em todos os carros da frota, que também são vistoriados pela Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

Atualmente a Secretaria Municipal de Educação conta com 82 veículos, entre ônibus, micro-ônibus, vans e peruas Kombi, transportando cerca de 5 mil alunos em 110 itinerários nos três períodos (manhã, tarde e noite), no perímetro urbano e rural.

“Estamos preparando o retorno as aulas com muito carinho e principalmente segurança para nossas crianças e profissionais. Os novos ônibus fazem parte desse intuito”, finalizou Valdir Paixão, Secretário Municipal de Educação.