Prefeitura adquire dez novos veículos para Educação em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu está adquirindo mais nove veículos novos para renovar a frota da Educação. São quatro furgões para a Merenda Escolar e cinco ônibus, que irão substituir os veículos em uso no Transporte Escolar.

Com essa aquisição, a Prefeitura conseguiu trocar 100% da frota da Merenda Escolar, e 65% de todos os veículos do Transporte Escolar desde o início da gestão do Prefeito Mário Pardini.

“Nosso objetivo com essa troca é garantir mais qualidade no serviço prestado, economia com manutenção e com consumo de combustível. Já trocamos grande parte da frota e vamos trabalhar para trocar 100% dos veículos”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

Para a aquisição destes veículos, a Prefeitura investirá quase R$ 2,4 milhões de recursos próprios. Os ônibus e furgões devem estar disponíveis para uso dentro de 60 dias.

Em janeiro, a Prefeitura entregou 17 veículos, sendo 14 micro ônibus de 19 lugares, que estão substituindo as Kombis (não fabricadas mais), e três furgões utilizados no transporte de alimentos e refeições da Merenda Escolar. Foram investidos R$ 2,7 milhões para a renovação da frota de veículos. A aquisição foi feita com recursos municipais, oriundos de economias realizadas ao longo do ano passado.

Somados, os dois investimentos chegam a R$ 5,2 milhões na renovação da frota da Educação.

Além destes veículos, a Prefeitura também ganhou um ônibus do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Este ônibus irá reforçar a frota do Transporte Escolar.

“Conquistamos mais um veículo, o que é muito importante para mantermos a qualidade do serviço prestados aos quase 5 mil alunos que utilizam o Transporte Escolar diariamente”, concluiu Valdir Paixão, Secretário Municipal de Educação.