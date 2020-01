Prefeitura adquire 17 novos veículos para renovar frota da Educação

A Prefeitura de Botucatu entregou nesta sexta-feira, 31, 17 novos veículos para renovar a frota da Secretaria de Educação. São 14 micro-ônibus e três furgões que farão o transporte de alimentos e refeições da Merenda Escolar.

Os veículos foram expostos em frente à Prefeitura. A entrega simbólica das chaves ocorreu com a presença do Prefeito Mário Pardini, o Vice-prefeito André Peres, o Secretário Municipal de Educação Valdir Paixão, o Presidente da Câmara Ednei Lázaro Carreira, os vereadores Cula, Laudo, Zé Fernandes e Paulo Renato, além de secretários municipais e autoridades.

Foram investidos R$ 2,7 milhões para a renovação da frota de veículos. A aquisição foi feita com recursos municipais, oriundos da economia realizada ao longo de 2019.

“Estamos investindo pesado em Educação, construindo novas escolas, distribuindo gratuitamente uniformes e material escolar, reformando e ampliando equipamentos e agora investindo no Transporte Escolar. Assumimos o compromisso de trocar a frota municipal e já conseguimos adquirir 41 novos veículos desde o início do Governo. Estamos investindo a partir da economia que conseguimos fazer, sempre com responsabilidade”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

Os novos veículos auxiliarão no transporte de cerca de 5 mil estudantes em mais de cem linhas urbanas e rurais. Os veículos têm capacidade de transportar 19 alunos e substituirão as Kombis, não fabricadas mais.

“Com este investimento estamos garantindo também o conforto de nossos estudantes, que dependem diariamente do Transporte Escolar para estudar. Isso com certeza faz a diferença, pois chegando às escolas com mais conforto e segurança, nossos alunos poderão aprender com mais facilidade”, concluiu o Secretário de Educação Valdir Paixão.