Prefeitura adquire 11 novos ônibus para a frota do transporte escolar

A Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria de Educação, adquiriu 11 novos ônibus para a frota do Transporte Escolar Municipal. Cada veículo possui capacidade para transportar 52 alunos sentados com todos os requisitos e equipamentos necessários para circular tanto na área urbana quanto nas estradas rurais do município.

Os novos veículos modelo Apache Vip 4ª geração, estão sendo fabricados pela Caio Induscar, com previsão de entrega no próximo dia 15 de dezembro. O investimento é de R$ 3.782.900,00.

Além do investimento em novos veículos, semestralmente a Educação realiza a manutenção preventiva em todos os carros da frota, que também são vistoriados pela Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

Atualmente a Secretaria Municipal de Educação conta com 82 veículos, entre ônibus, micro-ônibus, vans e peruas Kombi, transportando cerca de 5 mil alunos em 110 itinerários nos três períodos (manhã, tarde e noite), no perímetro urbano e rural.

