Polícia Militar implanta em Botucatu o projeto ‘Escolinha da PM’

Nesta sexta-feira, dia 27, o 12º Batalhão deu início ao Programa Escolinha da PM. O evento de lançamento ocorreu no Salão Social da AAB e contou com a presença de 15 alunos da Escola Municipal Paulo Guimarães, os primeiros participantes das atividades em Botucatu.

“Graças à brilhante atuação do PROERD nas escolas, surgiu neste Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar do Interior a ideia de avançarmos com um novo programa denominado “Escolinha da PM”, o qual tem como escopo trazer as crianças para dentro do Quartel, a fim de que elas conheçam um pouco mais da estrutura da Polícia Militar. Em tais oportunidades, nossos amiguinhos poderão também obter conhecimentos voltados à cidadania e ao civismo, conteúdos esses que serão transmitidos por Policiais Militares gabaritados e com o apoio dos nossos queridos instrutores do PROERD”, disse o Comandante do 12BPMI, Tenente Coronel Semenssati.

O Programa “Escolinha da PM” foi implantado pioneiramente na cidade de Avaré, em 10 de agosto de 2018, contando inicialmente com a participação de 37 alunos da Escola Municipal Fausto Rodrigues. Em menos de quatro meses alcançou o considerável número de 404 crianças, que tiveram a oportunidade de aproximação da Polícia Militar.

Já em 2019 foram mais de 1000 crianças que frequentaram a Escolinha da PM em Avaré. O programa se expandiu para outras cidades do interior paulista, como Jaú.

Em Botucatu, devido à pandemia, somente nesta data é que foi oportuno e viável a implantação do programa, segundo a PM. “Graças à vacinação em massa da população, ocorrida recentemente no município, é que houve a possibilidade de as crianças participarem do programa com segurança, o qual está começando na data de hoje e funcionará todas às sextas-feiras, dentro de um cronograma estabelecido entre a Secretaria Municipal da Educação, os Instrutores PROERD e os da Escolinha da PM”, afirmou o Comandante.

Foram tomados todos os cuidados de prevenção contra a COVID-19, para que as crianças, em número reduzido, pudessem ser recebidas no quartel da PM. Na sequência as crianças assistiram uma demonstração do Canil na sede do Batalhão.

“Por fim, vale salientar que a materialização desse programa só se tornou possível graças à importante parceria estabelecida entre a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal de Botucatu, através de sua Secretaria da Educação, sendo certo que tal mister certamente trará um ganho considerável para o futuro de muitas crianças da nossa comunidade. Assim, temos a certeza de que este programa também será um grande sucesso em nossa cidade”, finalizou.