Patrulha da Paz trabalha a prevenção e conscientização dos perigos das drogas

O Programa Patrulha da Paz, desenvolvido pela Guarda Civil Municipal, trabalhou em seu quarto ciclo de matérias à questão da Prevenção às Drogas. Os agentes Nóbrega e Jayme levaram informações para aproximadamente duas mil crianças das unidades escolares municipais e particulares no período de 01 a 19 de agosto.

No primeiro semestre os guardas já trabalharam os temas preventivos de Acidentes Domésticos, Trabalho da Guarda Municipal, Trabalho do SAMU, Prevenção de acidente doméstico, Preservação do patrimônio público e Cidadania e Civismo.

O Programa desenvolvido para crianças que estão cursando o quinto ano escolar entra em sua reta final, tendo como tema no próximo ciclo a prevenção no trânsito, avaliação do curso e formatura até meado de Dezembro.

