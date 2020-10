Pasqual Barretti, da Faculdade de Medicina de Botucatu, é eleito Reitor da Unesp

Unesp Viva e Plural vence eleição com 50,64% dos votos válidos

O professor Pasqual Barretti, da Faculdade de Medicina de Botucatu foi declarado eleito Reitor da Unesp nesta sexta-feira, dia 16. A totalização dos votos ocorreu na cidade de Bauru.

Ele liderava a Chapa 1, Unesp Viva e Plural, que também foi formada pela professora Maysa Furlan, do Instituto de Química (câmpus de Araraquara), como candidata a vice-reitora.

A chapa concorrente era formada pelo professor Enes Furlani Junior, da Faculdade de Engenharia (câmpus de Ilha Solteira), candidato a reitor, e Héctor Luis Saint-Pierre, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (câmpus de Franca), como candidato a vice-reitor.

“Este resultado nos coloca sob a grande responsabilidade de dirigir a Universidade nos próximos quatro anos. Vamos lutar para que os verdadeiros ideais democráticos prevaleçam dentro da Unesp, dentro do Brasil. Queremos exercer, durante o mandato, as três palavras com as quais iniciamos este processo: dialogar, acolher e construir”, afirmou o professor Pasqual Barretti.

“Este é o momento em que nos colocamos a serviço da Unesp. Esta vitória traz novos ares para a nossa Universidade. Gostaria de agradecer em especial o grupo das mulheres da campanha, que trouxe perfume e delicadeza a cada momento. Neste momento, rendo uma homenagem a todas as mulheres da nossa Unesp”, disse a professora Maysa Furlan.

Os professores Enes Furlani Junior e Héctor Luis Saint-Pierre, que compuseram a Chapa 2 Unesp de Ponta a Ponta, agradeceram aos apoiadores, ressaltaram os números da votação que obtiveram e parabenizaram os vencedores da consulta pública.

A totalização dos votos da eleição para Reitor e Vice-Reitor foi transmitida ao vivo pelo canal da TV Unesp no YouTube, em ato realizado na cidade de Bauru que contou com a presença da presidente da CEC, professora Ana Elisa Périco, um integrante da Comissão E-Voto e um assessor de cada uma das chapas concorrentes.

A consulta pública seguiu a proporcionalidade de 70%, 15% e 15% dos votos válidos, respectivamente, para servidores docentes, servidores técnicos-administrativos e alunos. Veja o resultado da totalização dos votos no quadro abaixo.

Eleição Reitor e Vice-Reitor – Resultado Final Total de Votos Ponderado Percentual Votos Válidos Chapa 1 Unesp Viva e Plural 9.111 38,00% 46,51% 50,64% Chapa 2 Unesp de Ponta a Ponta 10.069 37,04% 45,34% 49,36% Votos Brancos 889 2,30% 2,82% Votos Nulos 1.156 4,35% 5,32%

Após a homologação do resultado pelo Colégio Eleitoral, prevista para 21 de outubro, a partir das 9h, a Universidade envia uma lista tríplice ao Governador do Estado, que nomeia os novos reitor e vice da Unesp. Os nomeados serão empossados em janeiro de 2021.