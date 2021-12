Pardini se reúne em Brasília com Ministro da Educação para implantação de Instituto Federal de SP em Botucatu

O Prefeito de Botucatu Mário Pardini esteve nesta quarta-feira, 08, em Brasília, onde cumpriu agenda com o Ministro da Educação, Milton Ribeiro. Em pauta a implantação em Botucatu do IFSP (Instituto Federal de São Paulo).

Trata-se de um importante equipamento de Educação que poderá proporcionar aos jovens de Botucatu e região ensino técnico profissionalizante de qualidade, integrado ao ensino médio, em período integral, e no futuro, cursos de nível superior. Todos os cursos gratuitos.

“O Próximo passo será cumprir agenda com o reitor do Instituto para planejarmos ações futuras. Desta forma, nossas crianças poderão dar sequência aos estudos frequentando escolas em período integral e já sendo preparadas para atuarem profissionalmente no mercado regional, uma vez que os cursos serão oferecidos para atender à necessidade de mão de obra das empresas que atuam em nossa cidade”, disse Pardini.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo (IFSP), antigo Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET/SP) e antiga Escola Técnica Federal de São Paulo (ETFSP), é uma instituição pública federal que compõe a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica / Setec do Ministério da Educação (Brasil). É uma instituição multicampi, especializada na oferta de educação científica, tecnológica e profissionalizante nas diferentes modalidades de ensino, básico, superior e pós-graduação, com base na conjugação de conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos às suas práticas pedagógicas.

“Agradeço ao vereador Sargento Laudo e ao Deputado Guiga Peixoto, que conseguiram o agendamento desse encontro para que o início de mais esse sonho se realize. Agradecimento especial ao Ministro Milton Ribeiro e seu Secretário Tomás Dias Sant’ana, Secretário do SETEC, que gentilmente nos receberam e encaminharam o assunto junto ao IFSP”, completou.

