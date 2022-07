Pardini diz que nome que substituirá Cristiane Amorim sairá da própria Secretaria de Educação

Arquivo

O nome que substituirá Cristiane Amorim sairá dos quadros da própria Secretaria Municipal de Educação. A informação foi divulgada pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, na manhã desta quarta-feira, dia 13, durante entrevista à Rádio Criativa FM.

Na terça-feira, 12, foi revelado que a atual Secretária de Educação, Cristiane Amorim, deixará o cargo. Ela saíra de férias e não voltará no comando da pasta.

Segundo informações passadas ao Acontece Botucatu pelo entorno do gabinete do Prefeito Mário Pardini, há a necessidade de uma reformulação no comando da educação, motivo da saída de Amorim.

Durante a entrevista na Criativa, Mário Pardini confirmou que ainda começará a estudar os nomes, mas deixando claro que a nova Secretária (ou Secretário) será prioritariamente a figura de um servidor Municipal.

De saída

Servidora de Carreira da Prefeitura de Botucatu, Cristiane Amorim estava na pasta da Educação desde o início do segundo governo Pardini, em janeiro de 2021, quando substituiu o Professor Valdir Paixão. Ela foi anunciada ainda no fim de 2020.

Cris Amorim, como é chamada, é professora e antes de assumir a Secretaria de Educação atuava como Diretora da Escola Municipal Aranha Pacheco. Ela também já trabalhou como Diretora da Secretaria de Saúde do Município, foi Vice-Diretora da Escola do Marajoara, entre outras atuações na Educação.

A Educação Municipal entrou em recesso no dia 07 e o retorno ocorrerá no dia 28 de julho. A ideia é que haja uma definição do comando da pasta até lá.

Compartilhe esta notícia