Ônibus biarticulado da Educação recebe alunos na Semana da Criança

Durante toda esta semana, em comemoração ao Dia das Crianças, a Secretaria Municipal de Educação, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, está desenvolvendo atividades com os alunos da Rede Municipal de Ensino no ônibus biarticulado do Projeto “Escola em Movimento”.

Dentro do ônibus estão sendo oferecidas aos alunos diversas atividades como desenho, teatro, cinema, pintura e narração de histórias sobre variados temas, como valorização dos sentimentos, violência doméstica, combate à dengue entre outras.

“Estamos reiniciando as atividades dentro do biarticulado aos poucos, com toda a segurança necessária. As atividades realizadas no ônibus têm como principal objetivo levar o conhecimento e cultura aos alunos de uma forma mais descontraída, despertando o interesse do aluno aos estudos. A nossa expectativa é continuar realizando o trabalho e expandir as ações para todas as faixas etárias”, comentou Cristiane Amorim, Secretaria Municipal de Educação.

Além das atividades no ônibus, as crianças têm a oportunidade de visitar as dependências da Secretaria de Educação, para conhecer o espaço e as atividades desempenhadas, e também de saborearem um delicioso lanche fornecido pela Merenda Escolar.

