Obra Social Madre Marina Videmari completa 25 anos de ensino em Botucatu

Ao longo de sua história, a instituição tornou-se referência para a população local e já atendeu mais de 12.000 estudantes

A Obra Social Marina Videmari, iniciativa da Associação Santa Marcelina, acaba de completar 25 anos. Criada com o objetivo principal de promover uma educação de qualidade e igualitária à população da região Oeste de Botucatu, a Obra tornou-se referência para a população local. Desde a sua inauguração, em 1997, já passaram mais de 12.000 estudantes pela Escola, muitos, inclusive, já formados em cursos como serviço social, enfermagem, biologia, direito, engenharia mecânica, educação física, pedagogia, entre outros.

De acordo com a Ir. Marizete, a Obra nasceu da crescente demanda vivenciada por diversas famílias da região periférica de Botucatu ao qual repercutiu diretamente no Colégio Santa Marcelina, onde as famílias pediam alimentação e vestimentas.

Desta forma, baseado nos fundamentos cristãos a Madre Geral Ir. Maria Paola Albertario, naquela época, sugeriu que as Irmãs Marcelinas fossem até a periferia e não as crianças da periferia se deslocassem até o centro da cidade. Sendo assim, surgiu o grande desejo de realizar em Botucatu-SP uma Escola para atender as crianças que necessitavam de uma educação de qualidade e ajudar famílias que viviam em situação de vulnerabilidade naquela região.

A grande motivação para o início da Escola na região foi acreditar na missão educativa como uma ação transformadora. “Nossa ideia era oferecer, por meio da política educacional, o acesso a uma educação qualitativa e igualitária à população daquela localidade, que vivenciava impactos negativos da questão social, como o desemprego, falta de escolarização, violência e drogadição, o que os tornava cada vez mais vítimas da fragilização das políticas públicas”, explica.

Ir. Marizete reforça que, com a inauguração da escola, a população da região ganhou dignidade e acesso a política educacional de qualidade. “A Obra tornou-se um ponto de referência importante em suas vidas, um local de acolhida e amparo em relação as expressões da questão social, bem como no acesso a escolarização”, afirma.

Educar para transformar

Durante os 25 anos da obra, a Associação Santa Marcelina, vem trabalhando com os participantes muito além dos conteúdos disciplinares pragmáticos. Nesse sentido, os educadores, apresentam atividades e projetos com enfoque na realidade de cada estudante, com o intuito de traçar estratégias preventivas por meio de práticas educacionais.

Além disso, Ir. Marizete explica que a Associação enxerga que a educação é a peça-chave para transformar a sociedade como um todo. “A educação atinge pontos que estão diretamente relacionados à formação de valores morais e éticos e na forma de se relacionar com o outro, no bem comum. E, por meio dela, conseguimos trabalhar os conteúdos pedagógicos e teóricos que se transformarão em munições para que crianças e adolescentes possam se estabelecer no mercado de trabalho”, complementa Ir. Marizete.

Projetos futuros e impactos locais

A Associação Santa Marcelina é responsável pela gestão das atividades executadas na Obra Social Madre Marina Videmari e tem a Secretaria da Educação de Botucatu como uma grande parceira em todas as ações. Para os próximos anos, o objetivo da Associação Santa Marcelina, junto à Obra Social Marina Videmari é continuar realizando o atendimento às crianças e adolescentes de maneira ética e justa. “Além de fortalecer os vínculos entre família, comunidade e escola, nossa missão também é formar pessoas livres, capazes de respeitar a diversidade, construir cultura, exercer a cidadania, assimilar valores humanos e cristãos e desenvolver capacidades para responder às exigências culturais e científicas do seu tempo”, ressalta.

Ir. Marizete destaca ainda que as ações realizadas ao longo dos 25 anos impactaram e continuam impactando diretamente a formação dos estudantes como indivíduos. “É uma escola formada por gerações de famílias, um espaço onde se constrói laços eternos, onde ex-estudantes retornam para visitar os profissionais que colaboraram com seu processo de formação. Só quem tem a oportunidade de estar diante desse trabalho conhece e tem a oportunidade de sentir todo o afeto que a Obra Madre Marina Videmari exala”, finaliza.

Sobre o colégio Santa Marcelina

O Instituto Internacional das Irmãs de Santa Marcelina foi fundado em 1838 por Monsenhor Luigi Biraghi, com o auxílio de Marina Videmari, em Milão, na Itália. Dedicada à educação, à saúde e à assistência social, a Congregação difundiu-se globalmente a partir da instituição de colégios, hospitais e obras sociais.

Atualmente, presente em 8 países, espalhados por 3 continentes, e em 17 municípios e 9 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Tocantins. O Instituto segue com a missão de levar adiante, com empenho e entusiasmo, a educação, a formação, a cura e a construção do ser humano íntegro e da sociedade. Tudo isto alinhado à uma metodologia inovadora de aprendizagem, alinhada às principais tendências do mercado educacional.

