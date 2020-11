Nova creche no Jardim Cambuí está em fase final de construção

As obras do Centro de Educação Infantil no Jardim Cambuí, região Norte da Cidade, estão próximas do fim. Localizada nas proximidades da Escola de Tempo Integral Profª Leonor Bicudo Vizzenzotto, a unidade escolar tem previsão para funcionar já no primeiro bimestre de 2021.

A obra faz parte de um convênio com a Secretaria de Estado da Educação, através da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

O prédio de 813,78 m² contará com nove salas para atividades, berçário, repouso e múltiplo uso, fraldário, lactário, pátio de atividades, sanitários, lavanderia, despensa, cozinha, amplo refeitório, pátio coberto, secretaria, recepção, almoxarifado, sala de material pedagógico e diretoria.

A unidade atenderá 150 crianças de zero a três anos em período integral, e de quatro e cinco anos em meio período.