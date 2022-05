No La Salle o seu talento vale desconto!

O Colégio La Salle tem a importante missão de acolher e incentivar os alunos durante toda a sua jornada estudantil, e queremos que você viva essa experiência conosco! 🥰

A ex-aluna Gabriela Spadaro, que concluiu o 3º ano do Ensino Médio em 2021 e atualmente cursa fonoaudiologia na Unicamp, convida você, estudante do 3º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, para participar do nosso Concurso de Talentos e concorrer a super descontos na mensalidade. 📚

📅 Dia 15/05

⏰ Às 8h

📍 Aqui no La Salle Botucatu.

📲 Inscreva-se de forma GRATUITA pelo link wa.me/message/JHJLKJYF6OS7B1, válido apenas para alunos de outras instituições.

