NAPE abre inscrições para Curso de Libras – Básico 2

O Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado Alcyr de Oliveira (NAPE), vinculado a Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para mais um Curso de “Língua Brasileira de Sinais” (Libras), direcionado preferencialmente para as pessoas que já cursaram o Básico 1 e para a todos que já tem alguma experiência com a Libras.



Serão 20 horas de aulas disponibilizadas da seguinte forma:



De 25 de abril a 06 de maio.

Horários: Manhã – das 09h às 11h;

Tarde – das 13h às 15h;

Noite – das 19h às 21h.



As vagas são limitadas a 30 inscritos por turma. As inscrições estão abertas até 22 de abril e devem ser feitas via telefone através do número (14) 99731-0754.



Sobre Libras



A Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi desenvolvida a partir da língua de sinais francesa. As línguas de sinais não são universais, cada país possui a sua. A Libras possui estrutura gramatical própria, em que os sinais são formados por meio da combinação de formas e de movimentos das mãos e de pontos de referência no corpo ou no espaço.



Segundo a legislação vigente, Libras constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas com deficiência auditiva do Brasil, na qual há uma forma de comunicação e expressão, de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria.



Serviço:

Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado “Alcyr de Oliveira” (NAPE)

Rua Amando de Barros, 1520 – Centro

Telefone: (14) 3811-3061 / 99731-0754

