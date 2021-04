Método SUPERA Botucatu: 5 dicas para melhorar sua performance nas aulas presenciais e on-line

Após mais de um ano com rígidas restrições de circulação, como medida de prevenção à pandemia da COVID-19, aos poucos a rotina das pessoas, dentro do possível, começa a voltar ao normal. De maneira especial em Botucatu, com o anúncio da vacinação em massa, nasce a esperança de retomada das atividades presenciais, ainda que seguindo rígidos protocolos de segurança.

Diante deste cenário, no entanto, é inevitável considerar que no período em que crianças e adultos foram obrigados a desenvolverem atividades de absorção de conhecimento pelo modelo exclusivamente on-line, houve prejuízos de aprendizagem. Em breve, essa defasagem precisará ser corrigida e, para isso, será preciso acelerar a performance dos estudantes com foco nos estudos.

Em Botucatu, há unidade da rede SUPERA, um método de ensino que estimula o cérebro e ajuda no desenvolvimento de habilidades como: concentração e atenção. Entre os alunos do SUPERA estão estudantes, vestibulandos, concurseiros, profissionais (advogados, administradores, jornalistas, analistas, etc..), atletas e aposentados, entre outros.

Cristiane Higuchi, proprietária da franquia, preparou 5 dicas para você melhorar sua performance no digital. Confira:

Atenção aos pequenos detalhes

A internet é sinônimo de distração? Antes de “sentar” para estudar, pense em como você acessa as informações – É importante recorrer às suas anotações, títulos assinalados e até materiais pedagógicos. Ao longo do processo procure fazer infográficos, ler em voz alta, fazer resumos e organizar ideias em categorias. Para acionar as ideias, use recursos como palavras-chave, imagens, relacionar o que precisa aprender com o que já sabe e mapas mentais.

Seja uma agenda, um planner ou uma folha de sulfite. Estamos falando aqui de disciplina. Planeje seus estudos, relacionando e ordenando o que é necessário – Livros, cadernos, sites, apontamentos, apostilas, tempo necessário.

Leia com atenção o conteúdo a ser estudado. Se necessário, divida o texto em partes.

Durante a leitura, faça anotações a lápis ao lado das informações, use cores para destacar as informações, grife o que é importante. Identifique quais são as ideias principais, discriminando-as das acessórias.

Ao final da leitura do conteúdo, faça perguntas para si a respeito do conteúdo estudado. Monitore e avalie o seu próprio progresso e vá adaptando as estratégias de mais sucesso.

Seja pontual

Nosso cérebro precisa o tempo todo entender o que será feito, por isso é importante acionar o modo de desaceleração antes da aula.

Você já sabe que terá que dedicar suas próximas horas para a aula, então abstraia de tudo aquilo que está te distraindo para que você possa chegar tranquilo a sua aula. Desta forma você vai aproveitar este momento de forma muito mais efetiva!

Eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo… será mesmo?

Nós acreditamos que sim, mas isso é uma grande ilusão. O nosso cérebro não consegue dirigir e falar ao celular, prestar atenção na aula e na música e responder alguém que está pedindo alguma informação.

Porém, o que acontece, é que o nosso cérebro muda de uma coisa para outra em fração de segundos e nos dá a impressão de que nós somos multifuncionais, mas não somos e toda vez que você desviar o seu cérebro para outro estímulo, você vai perder conteúdo da sua aula on-line.

Então tenha em mente que o seu cérebro só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez, ou seja: foco para aprender.

Nosso cérebro não consegue manter a atenção por longos períodos

Mentes treinadas conseguem manter a atenção plena por até 30 minutos. Em pessoas não treinadas a tendência é dispersar mais rapidamente. Considerando isso, procure fazer intervalos programados, isso pode ser mais produtivo do que estudar por um longo período.

As atividades propostas pelo Método SUPERA possuem um grau de desafio crescente, estimulando o desenvolvimento da autoestima, da capacidade de resolução de problemas e o trabalho em equipe.

Aprenda a criar desatenção

Se ainda assim, com todos esses cuidados, as distrações forem muitas, comece a ensinar o seu cérebro a abstrair as distrações.

Contudo, comece um processo interno para não focar mais em tudo isso, e focar no que está sendo proposto e isso nos podemos fazer treinando diariamente. No começo pode ser difícil, porém, como tudo na vida, à medida que o tempo passa vai ficando cada vez mais fácil.

Este é um exercício importantíssimo para que você possa absorver melhor o conteúdo. Além disso, a prática de Ginástica para o cérebro com o SUPERA auxilia diretamente no aumento da concentração e atenção em diferentes faixas etárias.

Serviço:

SUPERA Botucatu

Rua Quintino Bocaiúva – Centro

