Medicina e Enfermagem da Unesp/Botucatu são bem avaliadas no ENADE

Os cursos de Medicina e Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp) obtiveram as notas cinco e quatro, respectivamente, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) de 2019. O exame do Ministério da Educação avalia os cursos superiores oferecidos no país e a nota máxima que pode ser obtida é cinco.

O ciclo avaliativo do Enade é trienal. De 2016 a 2019, o número de cursos superiores avaliados com conceitos 4 ou 5 no exame subiu de 66% para 88%. Desde 2017, considerando todos os cursos avaliados, o número de cursos da Unesp com conceitos 4 ou 5 no exame subiu de 45% para 71%, em relação ao período anterior.

Participaram do Enade no ano passado 389.843 estudantes. Dentre as 1.225 instituições participantes, 85% (1.039) são privadas, enquanto 15% (186) são públicas. Já entre os 8.368 cursos avaliados, 76% (6.360) são oferecidos em estabelecimentos de ensino privado e 24% (2.008) são ofertados pela rede pública. Os resultados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) na terça-feira (20).

O Enade é um dos processos avaliativos previstos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e faz a aferição do desempenho dos estudantes em relação a conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso.

O que dizem os Conselhos de Curso de Enfermagem e Medicina da FMB|Unesp

Coordenação do Curso de Enfermagem (Professoras Rúbia de Aguiar Alencar e Milena Temer Jamas)

O ENADE, um dos pilares da avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), constitui componente curricular obrigatório dos cursos de graduação do país e conta com dois instrumentos para avaliação da qualidade da educação superior, a prova e o questionário do estudante.

O Curso de Graduação em Enfermagem obteve nota 4 (quatro) no ENADE realizado em 2019. Atribui-se esse conceito ao empenho de todos atores envolvidos no processo de formação e ao desempenho dos nossos discentes no ENADE.

Atribuímos a nota obtida à organização curricular do Curso de Graduação em Enfermagem. Desde o começo do curso, os estudantes participam de atividades profissionais realizadas, inicialmente, em domicílios, escolas e locais de trabalho de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Gradualmente, passam a atuar na rede básica de saúde, em ambulatórios de especialidades, hospitais gerais e especializados, serviços de saúde mental e prontos-socorros do município de Botucatu e região. Diferentes áreas do complexo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) destacam-se como campo de estágio, como centro cirúrgico, cuidando de pacientes em pré, trans e pós-operatório; enfermarias clínicas e cirúrgicas; prontos-socorros e unidades de terapia intensiva neonatal, pediátrica e de adultos.

A supervisão dos estudantes em campo é feita por professores qualificados e especialistas nas áreas e nos locais em que são oferecidos os estágios, com colaboração de enfermeiros e demais membros das equipes de saúde. Com o apoio institucional e de órgãos de fomento nacionais e internacionais, os estudantes participam de projetos de extensão de serviços à comunidade, de iniciação à pesquisa e de intercâmbios estudantis em instituições nacionais e internacionais.

O objetivo do curso de Enfermagem oferecido na Faculdade de Medicina de Botucatu é formar profissionais de excelência, com senso crítico e consciência de seu papel de sujeitos e agentes de transformação, no sentido da melhoria das condições de trabalho, saúde e vida na sociedade, preparados para assumir papéis de liderança, contribuindo, inclusive, na formulação de políticas públicas. É objetivo, também, formar profissionais capazes de manterem-se atualizados e de desenvolverem práticas inovadoras e efetivas, com base em evidências científicas.

—————————————————————-

Coordenação do Curso de Medicina (Professores Aristides Augusto Palhares Neto e Sumaia Inaty Smaira)

Uma escola pública, como a FMB, deve preocupar-se em formar profissionais de excelência capazes de atender às necessidades da população, e demonstrar à sociedade que a financia que vem cumprindo o seu papel. Avaliações externas como o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) possibilitam que a instituição e a sociedade avaliem se os objetivos estão sendo atingidos e a necessidade de mudanças.

É importante lembrar que o ENADE faz parte de um sistema de avaliação do ensino superior, cujo objetivo é analisar e acompanhar a formação oferecida aos egressos de uma escola. Na composição da nota do ENADE são considerados o desempenho dos alunos na prova, e a forma como ele avalia o que a instituição lhe tem oferecido tanto do ponto de vista pedagógico como de estrutura e recurso de acompanhamento e cuidado. Portanto é importante valorizar o esforço e a dedicação destes alunos que responderam a esta avaliação de forma responsável e comprometida e do reconhecimento de tudo que tem sido construído em prol da melhor formação profissional.

Cabe ressaltar que essa nota reflete a forma como a comunidade acadêmica vem discutindo o ensino, o seu currículo e sugere que a FMB está cumprindo seu papel social, o que nos enche de orgulho e alegria. Parabenizamos nossos alunos por este excelente resultado, comemoramos com cada docente, preceptor e servidor técnico-administrativo que trabalha para que isso ocorra. Vamos continuar nosso trabalho para manter os mais elevados níveis de excelência e desta forma atender às necessidades do SUS e de nossa população.