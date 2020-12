Medicina de Botucatu é o curso com mais candidatos por vaga no Vestibular Unesp 2021

Além da Medicina, Psicologia e Direito são novamente os cursos mais procurados do exame vestibular; ainda em Botucatu cursos de Ciências Biomédicas, Medicina Veterinária estão entre os mais disputados

Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou a relação candidato/vaga do Vestibular 2021, com 80.474 inscritos. As três opções mais disputadas do exame são as mesmas da seleção para ingresso em 2020: Medicina, em Botucatu (310,7 candidatos por vaga); Psicologia – integral -, em Bauru (49,8); e Direito – matutino -, em Franca (43,8).

As outras carreiras mais disputadas são, pela ordem (veja tabela abaixo): Ciências Biomédicas, em Botucatu (32,7); Medicina Veterinária, em Botucatu (30,9); Arquitetura e Urbanismo, em Bauru (29); Psicologia – noturno -, em Bauru (27,4); Ciência da Computação, em Bauru (24,4); Medicina Veterinária, em Jaboticabal (24,2); Enfermagem, em Botucatu (24,2); e Engenharia Química, em Araraquara (22,6).

OS 20 CURSOS MAIS CONCORRIDOS DO VESTIBULAR UNESP 2021 Curso Câmpus Período Relação Candidato-Vaga Medicina Botucatu Integral 310,7 Psicologia Bauru Integral 49,8 Direito Franca Matutino 43,8 Ciências Biomédicas Botucatu Integral 32,7 Medicina Veterinária Botucatu Integral 30,9 Arquitetura e Urbanismo Bauru Integral 29,0 Psicologia Bauru Noturno 27,4 Ciência da Computação Bauru Integral 24,4 Medicina Veterinária Jaboticabal Integral 24,2 Enfermagem Botucatu Integral 24,2 Engenharia Química Araraquara Integral 22,6 Direito Franca Noturno 20,7 Nutrição Botucatu Noturno 19,2 Engenharia de Produção Bauru Noturno 17,9 Odontologia São José dos Campos Integral 17,8 Artes Visuais São Paulo Integral 17,4 Ciências Econômicas Araraquara Integral 16,5 Relações Internacionais Franca Vespertino 16,4 Psicologia Assis Integral 15,3 Ciência da Computação São José do Rio Preto Integral 15,1

A relação candidato/vaga completa pode ser conferida neste hiperlink ou nos sites da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pelo Vestibular.

A Unesp publicará em breve as informações sobre os processos seletivos de ingresso pelas notas do Enem e pelo desempenho em Olimpíadas Científicas, ambos com inscrições gratuitas e sem obrigatoriedade de os candidatos estarem inscritos no Vestibular Unesp 2021.

As provas do Vestibular 2021 da Unesp serão aplicadas em 35 cidades, sendo 31 cidades paulistas e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). O exame será realizado em duas fases: primeira fase nos dias 30 e 31 de janeiro (candidatos de cursos de biológicas no primeiro dia e de exatas e humanidades, além dos treineiros, no dia 31) e segunda etapa em 28 de fevereiro (prova comum para todos os candidatos, com 60 questões de múltipla escolha e uma redação).

As 7.630 vagas do Vestibular Unesp 2021 são para as seguintes cidades: Araçatuba (170 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

