Medicina de Botucatu é o curso com mais candidatos por vaga no Vestibular Unesp 2021

Universidade Estadual Paulista (Unesp) fará nos dias 30 e 31, ou seja, próxima semana, as provas da 1ª fase do vestibular (candidatos de cursos de biológicas no primeiro dia e de exatas e humanidades, além dos treineiros, no dia 31). A segunda etapa será em 28 de fevereiro (prova comum para todos os candidatos, com 60 questões de múltipla escolha e uma redação).

No fim do ano passado a Vunesp divulgou a relação candidato/vaga do Vestibular 2021, com 80.474 inscritos. As três opções mais disputadas do exame são as mesmas da seleção para ingresso em 2020:

Medicina, em Botucatu (310,7 candidatos por vaga)

Psicologia – integral – em Bauru (49,8)

Direito – matutino – em Franca (43,8).

As outras carreiras mais disputadas são, pela ordem:

Ciências Biomédicas, em Botucatu (32,7);

Medicina Veterinária, em Botucatu (30,9);

Arquitetura e Urbanismo, em Bauru (29);

Psicologia – noturno -, em Bauru (27,4);

Ciência da Computação, em Bauru (24,4);

Medicina Veterinária, em Jaboticabal (24,2);

Enfermagem, em Botucatu (24,2);

Engenharia Química, em Araraquara (22,6).