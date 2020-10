Matrículas para 2021 na rede estadual de ensino começam nesta terça-feira, 06

Famílias poderão optar por curso de idiomas, ensino médio integrado, 4º ano opcional do ensino médio e escola em tempo integral no momento da matrícula; volta às aulas opcional ocorre a partir desta quarta-feira (7)

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (5) a abertura do período de matrículas para o ano de letivo de 2021 na rede estadual a partir desta terça-feira (6). O prazo para os alunos que já fazem parte da rede vai até o dia 16 de outubro e a solicitação deve ser feita pelo aplicativo Minha Escola SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED).

“Para os alunos que ainda não fazem parte da rede estadual, o prazo da matrícula vai até o dia 30 de outubro. Os pais e interessados podem procurar qualquer escola estadual, a diretoria de ensino ou os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo”, explicou Doria.

No momento na matrícula, alunos e responsáveis poderão selecionar oportunidades adicionais oferecidas pela Secretaria Estadual da Educação como os cursos idiomas oferecidos pelos Centro de Estudos e Línguas; o modelo de ensino técnico do Novotec desenvolvido em parceria com o Centro Paula Souza; o 4º ano opcional do ensino médio; e a matrícula em escolas de tempo integral.

“O ano de 2021 será um grande desafio para todas a áreas. Na educação, não será diferente. Precisamos fazer a busca ativa dos alunos para o último bimestre de 2020, que começa neste mês. E engajar todos os nossos estudantes e seus responsáveis para realizarem as matrículas para o ano que vem. Não podemos deixar nenhum aluno para trás”, destacou o Secretário de Educação, Rossieli Soares.

Volta às aulas opcionais ocorre nesta quarta

O Governo de São Paulo manteve a volta opcional das aulas para alunos do ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual a partir de quarta-feira (7). Para as escolas que atendem alunos do ensino fundamental, a data prevista de retorno foi alterada para o dia 3 de novembro. Tanto o calendário de retomada presencial como a realização de atividades de reforço nas escolas municipais, estaduais e privadas dependem da autorização de cada prefeitura.

“O Governo de São Paulo decidiu iniciar o retorno pelos alunos matriculados no ensino médio e na Educação de Jovens e Adultos porque são os ciclos de ensino que podem ser mais afetados pela evasão escolar, prejudicando os estudantes mais vulneráveis. A volta às aulas está condicionada, evidentemente, à autorização dos prefeitos de cada um dos 645 municípios de São Paulo”, afirmou o Governador.

A reabertura deve respeitar limites máximos de alunos e protocolos sanitários. Nas redes privadas e municipais, a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental podem ter até 35% dos alunos por dia em atividades presenciais. Para os anos finais dos ensinos fundamental e médio, o limite máximo é de 20%. Na rede estadual, só é permitido o atendimento de até 20% em todas as etapas.

Para a volta gradual às aulas, o estado disponibilizou R$ 50 milhões por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola para aquisição de materiais de higiene e adaptação de banheiros. Para garantir a segurança da comunidade escolar na rede estadual, a Secretaria da Educação vai distribuir 12 milhões de máscaras de tecido, 300 protetores faciais de acrílico, 10.168 termômetros a laser, 10 mil totens de álcool em gel, 221 mil litros de sabonete líquido, 78 milhões de copos descartáveis, 112 mil litros de álcool em gel e 100 milhões de unidades de papel toalha.

4º ano do ensino médio opcional

Os alunos que desejarem também terão a opção em 2021 de cursar o 4º ano do ensino médio para aprofundar os conhecimentos e corrigir possíveis lacunas na aprendizagem em determinadas disciplinas. A medida visa contribuir com a formação integral dos alunos e apoiá-los no ingresso ao ensino superior, se assim desejarem.

Para isso, os interessados deverão manifestar interesse em permanecer na rede na estadual e cursar o 4º ano a partir desta terça-feira (6) e posteriormente confirmar esta solicitação em dezembro. Ele também deve escolher entre 3 e 13 disciplinas para compor seu currículo. A oferta de vagas vai variar de acordo com a disponibilidade da escola.

Em janeiro serão oferecidas aulas de reforço para os alunos que optarem.

Novotec permitirá ensino integrado na mesma escola e turno

Os alunos que concluíram o ensino fundamental poderão aderir ao Novotec Integrado, uma modalidade do programa que permite que os estudantes cursem o ensino médio integrado ao técnico na mesma escola e no mesmo turno.

Os cursos serão alinhados com o interesse dos estudantes e com as demandas do mercado. Haverá opções como Administração, Informática para Internet, Logística, Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Serviços Jurídicos, Guia de Turismo e Contabilidade.

O aluno que optar por essa modalidade receberá certificado de conclusão do ensino médio com habilitação técnica.

Expansão do Programa de Ensino Integral

Depois de expandir o Programa de Ensino Integral para 247 novas unidades no ano passado, o Governo de São Paulo anunciou que mais escolas poderão manifestar interesse em aderir ao programa neste ano.

As escolas de Ensino Integral têm carga horária estendida, entre 7h a 9h, fomentam o protagonismo juvenil e o desenvolvimento cognitivo e socioemocional.