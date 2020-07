Laboratório de Línguas da Unesp Botucatu está com matrículas abertas

Laboratório de Línguas (LabLin) está com matrículas abertas até o dia 07 de agosto. As aulas neste segundo semestre serão remotas.

O LabLin é um projeto que visa a levar e ampliar o conhecimento de línguas e culturas estrangeiras para toda a comunidade acadêmica da Unesp de Botucatu. O projeto é desenvolvido a partir de uma parceria entre a Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara (FCLAr), Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), Instituto de Biociências (IB), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) e Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA).

Programas Desenvolvidos:

– Laboratório com nativos;

– Cine-Lablin – Uma vez por mês, uma língua por mês, itinerante;

– Torre de Babel – Festa para integração cultural entre as línguas;

– Aproveitamento de créditos – Horas complementares;

– Blog das Línguas – Conectado a um espaço criado na página da FCA.

Cronograma:

– Matrícula LabLin: de 22 de Julho a 20 à 07 de Agosto de 2020;

– Aula Inaugural: 11 de Março de 2020 (Esta aula foi ministrada antes do início da pandemia causada pelo Covid-19 e consta nessa programação, pois o compreendemos como uma retomada das atividades);

– Prova de Nível: até dia 05 de Agosto de 2020;

– Início das Aulas Regulares: 05 de Agosto de 2020.

As aulas acontecem sempre às quartas-feiras e as opções de horário são 12h30, 17h00 ou 18h30, todas possuem a duração de 1h30 – Módulos e horários são definidos após as provas de nivelamento.

Vagas:

– Alemão – 50

– Espanhol – 100

– Francês – 100

– Inglês – 120

– Português para Estrangeiros – 20

Investimento:

– De 22 de Julho a 07 de Agosto: R$ 370,00 para pagamentos em cartões (parcelamos em 3x no cartão de crédito), para pagamentos á vista em dinheiro concedemos desconto de 5%.

– Após o dia 07 de Agosto (sob consulta): R$ 390,00 para pagamentos em cartões (parcelamos em 3x no cartão de crédito), para pagamentos á vista em dinheiro concedemos desconto 5%.

Mais informações e inscrições aqui ou pelo e-mail eventos@fepaf.org.br